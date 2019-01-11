طائرة العين تتعاقد مع الفنزويلي هاري

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تعاقدت طائرة العين مع المحترف الفنزويلي هاري، لتدعيم صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بنادي العين، بديلاً للمحترف الأجنبي البرازيلي كوستا، ومن المنتظر أن يتم تقديم اللاعب من خلال مؤتمر صحفي يعقد خلال الساعات المقبلة، ومن المتوقع مشاركة هاري مع العين أمام حتا غداً، ضمن الجولة السابعة من الدوري العام للكرة الطائرة رجال، في محاولة من إدارة شركة العين للألعاب الرياضية، إلى إعادة البريق إلى «الزعيم» الذي يعاني في حملته هذا الموسم دفاعاً عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي، ويحتل العين المركز الخامس من 3 انتصارات وبرصيد 9 نقاط، ولديه مباراة مؤجلة مع الجزيرة من الجولة الخامسة.

ومن ناحية أخرى، تنطلق في السادسة من مساء اليوم، مباريات الجولة السابعة، وبدون أي مؤجلات، بعدما شهدت الجولتان السابقتان تأجيل 4 مباريات لظروف استضافة الدولة لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم، حيث يلتقي الوصل مع بني ياس، الظفرة مع الجزيرة، وعجمان مع شباب الأهلي، فيما تختتم الجولة مساء الغد، بمواجهة الوحدة مع النصر، ويتصدر ترتيب المسابقة حتى الآن، شباب الأهلي بـ 4 انتصارات من 5 مباريات، و12 نقطة، ويحتل الجزيرة المركز الثاني بـ4 انتصارات من 4 مباريات وبرصيد 11 نقطة، ويأتي في المركز الثالث النصر بـ3 انتصارات من 5 مباريات وبرصيد 10 نقاط، ثم حتا رابعاً بـ3 انتصارات من 6 مباريات وبرصيد 10 نقاط، والعين خامساً، وبني ياس سادساً بـ 3 انتصارات من 6 مباريات وبرصيد 8 نقاط، وعجمان السابع بانتصارين من 5 مباريات وبرصيد 7 نقاط، والوصل الثامن بانتصارين من 5 مباريات وبرصيد 5 نقاط، والظفرة التاسع بانتصارين من 5 مباريات وبرصيد 5 نقاط، ويقبع الوحدة في المركز الأخير بدون أي انتصارات من 6 مباريات، وبرصيد نقطة واحدة.