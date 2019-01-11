الاجتماع التنويري والفحص الفني لدراجات دبي المائية اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشهد مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اليوم انعقاد الاجتماع التنويري الخاص بسباق دبي للدراجات المائية (الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية 2019)، والذي ينظمه النادي يوم غد، في شاطئ ميركاتو في جميرا ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2018 ـ 2019.

وأكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة التجهيزات لإقامة السباق المرتقب، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، وستقوم اللجنة المنظمة قبل الاجتماع بإجراءات الفحص الفني على جميع الدراجات المشاركة وذلك من أجل التجهيز للانطلاقة وخوض المنافسات التي تشمل فئات واقف محترفين جي بي 1 (15 دقيقة) وجالس جي بي 3 (مواطنين) 15 دقيقة وواقف جي بي 2 (15 دقيقة) وجالس جي بي 2 (15 دقيقة) وواقف جي بي 3 (3) ناشئين 13-15 سنة 12 دقيقة وواقف جي بي 3 (2) ناشئين 10-12 سنة 12 دقيقة وواقف جي بي 3 (1) ناشئين 12 دقيقة وجالس جي بي 4 (15 دقيقة) وجالس جي بي 1 (20 دقيقة) وهايدرو فلاي (الألواح المائية الطائرة) والحركات الاستعراضية (فري ستايل).

ووجه هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الدعوة إلى الجمهور لمتابعة الحدث الذي سيقام في شواطئ جميرا قبالة مركز ميركاتو للتسوق وهو الشاطئ الذي نال رضا واستحسان الجميع والذي يعتبر مسطحاً نموذجياً ومسرحاً رائعاً لمتابعة كل الفعاليات البحرية وقد سبق وأن استضافت العديد من الفعاليات البحرية الناجحة الموسم الماضي.