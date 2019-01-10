«الجوجيتسو» يثمن تكريم «الأولمبية» لأبطال آسياد جاكرتا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ثمّن اتحاد الجوجيتسو تكريم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أبطال منتخب دولة الإمارات للجوجيتسو الذين رفعوا علم الدولة فوق منصات التتويج العالمية، بعد فوزهم بثماني ميداليات ملونة في دورة الألعاب الآسيوية 2018 التي أقيمت في جاكرتا بإندونيسيا.

جاء ذلك في أعقاب اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية الذي عقد أول من أمس في دبي بحضور معالي حميد محمد القطامي النائب الأول لرئيس اللجنة، وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، إلى جانب عدد من الأعضاء والمسؤولين في اللجنة الأولمبية الوطنية.

وقال عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو: إن تكريم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، للاعبي منتخبنا الوطني الذين تميزوا في بطولة آسياد جاكرتا يزيدنا فخراً بالإنجازات الوطنية الشبابية، وهي وسام شرف يحفزنا على مواصلة البذل والسعي نحو الريادة بالاستمرار في حصد النجاحات ورفع اسم الدولة عالياً في جميع المحافل الدولية والعالمية.

وتوجه الهاشمي بالشكر والامتنان للقيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه المستمر لرياضة الجوجيتسو، ومتابعته الحثيثة، وثقته التي وضعها في الاتحاد واللاعبين.

وأوضح أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو سيواصل العمل على تسخير جميع إمكاناته لصقل مهارات لاعبيه، وبناء جيل قوي يسعى دائماً إلى إحراز الانتصارات على جميع الأصعدة، وقادر على الحفاظ على الريادة والصدارة في مختلف المحافل الرياضية المحلية والدولية.