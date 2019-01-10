بطولة محاربي أبوظبي للفنون القتالية 26 الجاري

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

أعلنت شركة بالمز الرياضية، الذراع الفنية لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن تنظيم النسخة الخامسة لبطولة محاربي أبوظبي للفنون القتالية المختلفة، 26 يناير الجاري، وذلك على صالة مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي، وذلك خلال المؤتمر الصحافي أمس، في فندق انانتارا القرم الشرقي، وترأس المؤتمر فؤاد درويش مدير عام شركة بالمز الرياضية، وبحضور طارق البحري مدير جولات غراند سلام، واللاعب الإماراتي أحمد الدرمكي، إضافة إلى بعض الفنيين باللعبة، ويشارك في هذه النسخة 22 مقاتلاً من 11 جنسية مختلفة، من بينهم مقاتل إماراتي و4 برازيليين و2 بريطانيين 3 أردنيين و3 مصريين و3 لبنانيين و 2 فلبينيين وإسباني وكاميروني وسوداني وروماني، وتتضمن 11 نزالاً.

وستشهد النزالات عودة مجموعة من المقاتلين المفضلين لدى جماهير هذه البطولة ومتابعي رياضات الدفاع عن النفس، منهم أحمد اللبان صاحب الأداء المتباهي والحضور المميز على حلبة القتال وفلافيو سيرافين بطل الجوجيتسو العالمي والفائز ببطولة بريف 16 في سبتمبر الماضي، علاوة على المقاتل الفلبيني صاحب الشعبية الجارفة «رونالدو ضاي».

امتداد طبيعي

وقال فؤاد درويش: إن انتقال المسؤولية عن تنظيم وإدارة بطولة ناجحة بحجم وثقل «محاربي أبوظبي» إلى «بالمز الرياضية»، امتداد طبيعي لقدرات الشركة وإمكاناتها الفنية والإدارية التي تقوم بتنظيم ما يزيد على 350 بطولة وحدث رياضي سنوياً على مستوى الإمارات، وتعمل على تنفيذ البرنامج التدريبي الأكبر من نوعه على مستوى العالم في رياضة الجوجيتسو، بمشاركة أكثر من 140 ألف رياضي، ومن هذا المنطلق، حرصنا على إضفاء لمستنا الخاصة وإخراج هذه البطولة بطابع مميز يساعد على جذب المقاتلين والجمهور، فكان القرار بتغيير شكل حلبة القتال من الحلبة الرباعية التقليدية إلى قفص القتال الثماني.

ألمع الأسماء

وأضاف درويش: يعتبر نجاح هذه البطولة المتزايد وزيادة شعبيتها من العوامل التي ساعدت على جذب واستقطاب مجموعة من ألمع الأسماء في عالم الرياضات المختلطة للدفاع عن النفس، ونتوقع من المقاتلين المشاركين في هذه النسخة عروضاً قتالية مبهرة تتميز بأعلى مستويات الاحترافية والفنيات العالية. وإننا حريصون على تقديم تجربة مشاهدة ممتعة وفريدة سواء للجماهير التي ستحضر البطولة في الأرينا أو للمشاهدين في البيوت الذين سيتمكنون من متابعة المباريات عبر قناة أبوظبي الرياضية.

عودة الدرمكي

تشهد البطولة، عودة البطل الإماراتي أحمد الدرمكي للمرة الثالثة بعد تقديمه أداء بطولياً خلال مشاركتيه الماضيتين عامي 2015 و2016، حيث بدأ الدرمكي استعداداته للمشاركة في البطولة منذ فترة طويلة عن طريق تنفيذ برنامج تدريبي مكثف تحت إشراف مدربين عالميين، يطمح من خلاله في تحقيق أول فوز له في «محاربي أبوظبي».