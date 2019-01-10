تدشين جوجيتسو أبوظبي غراند سلام للمحترفين اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم، منافسات بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، في العاصمة أبوظبي، وتشهد صراع أبرز نجوم اللعبة في العالم، يتنافسون في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، على مدى ثلاثة أيام، يستهدفون المراكز الأولى واعتلاء منصات التتويج، وتبدأ المنافسات من الساعة الخامسة عصراً، وتستمر حتى التاسعة مساءً، بينما منافسات يومي غدٍ وبعد غد، تقام من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً.

وتعتبر هذه الجولة الرابعة في البطولة، بعد ثلاث جولات متميزة، أقيمت في كل من طوكيو، ولوس آنجلس، وريو دي جانيرو، وقبل الوصول إلى منافسات الجولة الخامسة الأخيرة المقبلة، التي ستقام في العاصمة البريطانية لندن يومي 9 و10 مارس المقبل، ونجحت بطولة أبوظبي غراند سلام بتسجيل اسمها على الأجندة العالمية لبطولات الجوجيتسو، وترسيخ مكانتها كمحطة رئيسة للبطولات، واستقطاب نخبة لاعبي الجوجيتسو من مختلف قارات العالم.

ملك البساط

وعلى جانب آخر، ستقام النسخة الثالثة من بطولة ملك البساط يوم السبت المقبل، ويشارك فيها 10 من أفضل لاعبي الجوجيتسو على مستوى العالم في فئة الوزن المتوسط بين 69 و85 كغ، ويذكر أن بطولة ملك البساط، مخصصة للاعبين الذين تتم دعوتهم للمشاركة فيها، اعتماداً على نجاحاتهم، التي حققوها في المنافسات العالمية للجوجيتسو، مثل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وأبوظبي غراند سلام، ويصل مجموع الجوائز النقدية المخصصة لهذه البطولة إلى 42 ألف دولار.

برنامج البطولة

ويشهد اليوم الأول من منافسات البطولة، إقامة نزالات الحزام الأبيض للشباب والكبار، من فئتي الرجال والسيدات، بينما في الغد، تجرى منافسات الحزام الأزرق للناشئين، والبنفسجي والبني والأسود للشباب والكبار، من فئتي الرجال والسيدات، ويوم السبت المقبل، تقام منافسات أبوظبي «ملك البساط»، ومنافسات الحزام الأزرق للشباب والكبار، لفئتي الرجال والسيدات.

موسم الجوجيتسو

وأعلن اتحاد الجوجيتسو، موسمه الرياضي في عام 2019، ويشهد بتسع بطولات وجولات تتوزع بين المحلية والدولية، والتي ستقام في مختلف إمارات الدولة، بدءاً من يناير الجاري وحتى نهاية شهر أبريل المقبل، وسط استعدادات لاستقبال عدد من أبرز اللاعبين من أبطال العالم، والمصنفين الدوليين الطامحين للفوز بألقاب بطولات أبوظبي العالمية، وتزخر المنافسات التي ستستضيفها مدن أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة، بتنوع مستويات المشاركين من مختلف الأوزان والأحزمة والفئات العمرية، سواءً للبناء على رصيد إنجازاتهم التي نجحوا بتحقيقها ضمن الموسم الرياضي 2018 ــ 2019، أو من خلال المشاركة في بطولة أبوظبي غراند سلام، أو بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بنهاية أبريل المقبل، ودعا الاتحاد، الأندية واللاعبين من مختلف الفئات، لحجز مقعدهم في البطولات المقبلة، من خلال التسجيل المبكر، ليتمكنوا من مواصلة مسيرتهم الاحترافية من جهة، وتعزيز مستوى تصنيفهم، وحصد المزيد من النقاط المعتمدة دولياً.

نجاح استثنائي

وأكد فهد علي الشامسي المدير التنفيذي للاتحاد، أن النتائج التي شهدتها منافسات الموسم الرياضي خلال عام 2018، حظيت بنجاح استثنائي، سواءً على المستوى التنظيمي أو التطور الفني الذي أظهره اللاعبون المشاركون على مستوى الأندية والأفراد، في مشهد يعزز مشاعر الفخر لدى الاتحاد، بما حققه اللاعبون من إنجازات محلية وعالمية، وهو ما لم يكن ليتحقق، لولا الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة لرياضة الجوجيتسو، وأعرب الشامسي عن ثقته بمواصلة الجولات والبطولات المقبلة ضمن الموسم الرياضي 2018 ــ 2019، لتحقيق المزيد من النجاحات، وتطوير وبناء الكفاءات التي تنبئ بمستقبل واعد، وبخاصة في ظل الإقبال المتزايد على رياضة الجوجيتسو من لاعبين وجماهير.

تعزيز نهج التسامح

وأشار الشامسي إلى أن الاتحاد سيركز جهوده العام الجاري، في تعزيز نهج التسامح، وترسيخه ضمن منافساته وبطولاته، وذلك استجابة لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاق مسمى عام التسامح على عام 2019، وهو ما يرتبط ارتباطاً مباشراً بقيم رياضة الجوجيتسو الأصيلة والنبيلة، التي تحاكي نهج التسامح، وأكد أن رياضة الجوجيتسو خير سفير للتسامح ونشر قيمه بين مختلف فئات المجتمع، فهي جسر للتواصل والتلاقي بين الشعوب والثقافات في بيئة قائمة على الاحترام وتقبّل الآخر.

تغطية واسعة

تحظى بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، بحضور واهتمام إعلامي عالمي واسع، وتغطية على مستوى المنصات الإعلامية المطبوعة والرقمية والمسموعة، إلى جانب بث مباشر لأحداث البطولة في 100 دولة، وعبر أكثر من 24 قناة تلفزيونية، تسعى إلى نقل وقائع البطولة والمنافسات لمختلف مناطق العالم.