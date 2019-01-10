الطاقم المونديالي: فخورون بالتكريم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب حكمنا المونديالي محمد عبد الله، عن فخره بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، وقال إن الفوز بالجائزة شرف وفخر بالنسبة له وللطاقم المعاون له في نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا.

وأضاف: «توافقت الجائزة مع عام زايد، ومع مرور 50 سنة من عمل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في خدمة الوطن، وكلها أحداث مهمة تزيد من قيمة الجائزة، ونحن الآن في كأس آسيا، وإن شاء الله سنوجد في المونديال المقبل، وهو ما نعمل عليه من الآن».

بدوره، قال محمد يوسف الحمادي: «أبارك لنفسي ولزملائي في الطاقم المونديالي معي بهذه الجائزة الكبيرة، وأنا سعيد بتلك الفرصة، التي ربما لا تتكرر في العمر إلا مرة واحدة، وهو أمر يشعرنا بالفخر، ونتمنى المواصلة على نفس المستوى، والمشاركة في كأس العالم المقبلة».

شرف كبير

من جانبه، قال محمد عبد الله حسن: «شرف كبير الحصول على الجائزة، وهي تقدير كبير وتحفيز للمزيد من العمل والاجتهاد خلال المرحلة المقبلة، وطموحنا المزيد من النجاح، والمشاركة في كأس العالم المقبلة 2022».