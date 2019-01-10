الرزوقي: الجائزة الأغلى في حياتي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

وصف ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه تتويجه بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي بالأغلى في حياته، وقال: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قدوتنا ومعلّمنا، أنا فخور بأن أكون واحداً من المكرمين بهذه الجائزة العزيزة على قلوبنا، وشرف لاتحاد الإمارات للكاراتيه، وهي حافز لنا لمواصلة العمل، وتدفعنا لبذل المزيد من الجهود لتشريف رياضتنا، لقد حظيت بشرف التكريم في العديد من المناسبات، لكن ستظل هذه الجائزة الأغلى والأهم في حياتي، ولن تأتي جائزة أخرى تفوقها مكانة».

وأضاف: «سنسعى إلى الوصول بلعبة الكاراتيه إلى أعلى المستويات، على المستويين الرياضي والإداري، وسندعم تواجد أبنائنا في الاتحاد القاري والعربي واتحاد غرب آسيا، ما يؤكد أن الكاراتيه هو الأكثر تمثيلاً للإمارات في هذه الاتحادات».

وأكد الرزوقي، أن اتحاد الكاراتيه سيبذل كل جهوده من صناعة أبطال أولمبيين وعالميين يستحقون نيل شرف هذه الجائزة.