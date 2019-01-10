حمدان بن محمد يكرم الفائزين بجائزة الإبداع الرياضي

المصدر: دبي - عدنان الغربي، إيهاب زهدي، علي الظاهري، وام

كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، الفائزين بفئات الدورة العاشرة للجائزة من القيادات الرياضية المحلية والعربية والرياضيين والمدربين والحكام والمسؤولين، من مختلف قطاعات العمل الرياضي في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم.

جاء ذلك خلال الحفل الكبير الذي نظمته الجائزة ظهر أمس في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي رئيس اتحاد الإمارات للتنس، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومعالي حميد محمد القطامي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ومطر محمد الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، واللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية الوطنية والعربية والدولية، وعدد من المسؤولين في القطاع الرياضي.

السلام الوطني

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات وعرض فيلم قصير عن الجائزة وعرض فني رياضي.

ثم كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائز بفئة الشخصية الرياضية المحلية خلدون خليفة المبارك، والفائز بجائزة الشخصية الرياضية العربية، التي مُنحت إلى المستشار تركي آل الشيخ واستلمها بالإنابة عنه عبد الإله سعد الدلاك، مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، والفائز بجائزة الرياضي العربي المتميز النجم المصري محمد صلاح، والفائز بجائزة المؤسسة العالمية التي فاز بها الاتحاد الدولي للمصارعة وتسلمها نيناد لالوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة.

ونشر سمو ولي عهد دبي، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تغريدة كتب فيها: «كرمنا اليوم كوكبة من المتميزين في قطاعات العمل الرياضي على المستوى المحلي والعربي والعالمي.. نتمنى لهم التوفيق والاستمرار في العطاء وتقديم نموذج مشرف لكل شبابنا».

أوسمة الرياضيين

كما سلَّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، أوسمة فوز الرياضيين والمؤسسات في الفئات الأخرى وهي: الإداري المحلي لناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، وذلك لحصوله على منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه عضو المكتب التنفيذي الرئيس الفخري للاتحاد العربي للكاراتيه، وإسهاماته في نشر رياضة الكاراتيه في الدولة والوطن العربي ودخول الكاراتيه لأول مرة أولمبياد طوكيو 2020.

وأسامة أحمد الشعفار لرئاسته الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات الهوائية للفترة 2017 - 2021، وعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وجهوده لنشر ممارسة رياضة الدراجات الهوائية.

أما الفريق المحلي فقد فاز بها فريق التحكيم الإماراتي بكأس العالم 2018 لكرة القدم الذي يضم الحكم الدولي: محمد عبدالله حسن، ومساعدي الحكم الدوليين محمد يوسف الحمادي، وحسن محمد المهري، وذلك للمشاركة كطاقم تحكيم إماراتي كامل لأول مرة في تاريخ الدولة في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 بالإضافة إلى إدارته نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.

المؤسسة المحلية

كما تم تكريم القيادة العامة لشرطة دبي لمبادرتها الرائدة في مجال تمكين الشباب التي ترتبط مع رؤية دبي 2021 ومؤشرات التنافسية العالمية في المجال الأمني، من خلال تطبيق فعاليات وأنشطة رياضية توعوية أسهمت في انسجام مكونات المجتمع وتلاقيهم في أجواء رياضية في المناطق السكنية.

أما الرياضي العربي فقد فاز بها محمد إيهاب يوسف - جمهورية مصر العربية، وذلك لحصوله على 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال وتصدر التصنيف العالمي في وزن 77 كغ لعام 2017، وهو أول عربي يفوز بـــ 3 ميداليات ذهبية في تاريخ مشاركات العرب في بطولات العالم لرفع الأثقال.

وفاز بفئة الإداري العربي د. مبارك سويلم السويلم - المملكة العربية السعودية، وذلك لجهوده في تطوير وتوحيد الإشراف على الألعاب الجوية في آسيا من خلال رئاسته للاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية المعترف به من المجلس الأولمبي الآسيوي.

المدرب العربي

وفازت ناديه عبدالحميد عبدالحفيظ - جمهورية مصر العربية، بجائزة المدرب العربي، وذلك لإسهامها كمدربة في تدريب منتخب مصر للملاكمة والحصول على 45 ميدالية في مختلف البطولات العربية والدولية والعالمية، ومن أبرزها الحصول على ميداليتين برونزيتين في بطولة العالم للملاكمة 2018.

كما فاز منتخب مصر للأسكواش للرجال بفئة الفريق العربي، وذلك لفوزه ببطولة العالم للرجال 2017.

وفاز الاتحاد الدولي للمصارعة بجائزة المؤسسات العالمية - الاتحاد الدولي الصيفي، وذلك لمنهجية الاتحاد الفريدة والشاملة لتنظيم برامج التدريب على المصارعة وتعلمها في جميع أنحاء العالم، استفاد منها أكثر من 200 رياضي للتأهل للدورات الأولمبية.

وفازت اللجنة البارالمبية اليابانية بجائزة المؤسسات العالمية - اللجنة البارالمبية الوطنية، وذلك لمبادرتها في نشر الحركة البارالمبية من خلال إدراج برنامج تعليمي في المناهج الدراسية الرسمية لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة يسهم في إعطاء القيم البارالمبية وتطلعات اللجنة البارالمبية الدولية (IPC)، لجعل المجتمع أكثر شمولاً للأشخاص الذين يعانون من إعاقة من خلال الرياضة.

الفئات التقديرية

تأهل 6 رياضيين ورياضيات ناشئون للفوز بفئة رياضي ناشئ محلي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي، وتم التصويت عليهم عبر قناة دبي الرياضية والتطبيق الذكي للجائزة، من شهر نوفمبر 2018 حتى 31-12-2018، وسوف يتم تكريمهم خلال الحفل الختامي اليوم، وفق الترتيب النهائي لنتائج التحكيم والتصويت، وهم: بلقيس عبدالكريم عبدالله لحصولها على ذهبية بطولة العالم للأشبال في رياضة الجوجيتسو - 2017.

وفاطمة سالم خصيف لحصولها على ذهبية بطولة آسيا للكاراتيه للناشئين والشباب في مسابقة كوميتيه فردي وزن فوق 54 كغ لعام 2018. وأحمد فيصل النقبي لحصوله على ذهبية بطولة كأس آسيا للناشئين للجودو في وزن 50 كغ لعام 2018.

ولمياء طارق مال الله لحصولها على الميدالية الذهبية في البطولة الدولية للجمباز - اليونان 2018، والميدالية الفضية في ألمانيا - 2017. وعمران أحمد الحوسني لحصوله على الميدالية الذهبية بطولة غرب آسيا للشطرنغ الكلاسيكي والميدالية الذهبية في الشطرنغ السريع والميدالية الفضية للشطرنغ الخاطف في 2018. وعبدالله خليل المنصوري لحصوله على الميدالية الذهبية والبرونزية في البطولة العربية للدرجات الهوائية - 2018.

نجاحات متميزة

ومنحت جائزة رياضي عربي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي لـ 4 رياضيين شباب عرب هم:

أحمد أسامة الجندي - جمهورية مصر العربية، لحصوله على الميدالية الذهبية في الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية للشباب - 2018، كما أنه أول لاعب في العالم يتوج بـ 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للناشئين والشباب وأولمبياد الشباب.

ومحمد عايض العسيري - المملكة العربية السعودية، لحصوله على الميدالية الذهبية في الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية للشباب - 2018، وهو أول رياضي عربي يحقق الميدالية الذهبية في الكاراتيه من تاريخ مشاركات العرب في أولمبياد الشباب.

وفاطمة الزهراء - المملكة المغربية، لحصولها على الميدالية الذهبية في التايكواندو بدورة الألعاب الأولمبية للشباب - 2018، وهي الميدالية الذهبية الأولى في التايكواندو في كافة المشاركات العربية في الدورات الأولمبية للشباب.

وعمر المرزوقي - دولة الإمارات العربية المتحدة، لحصوله على الميدالية الفضية في الفروسية بمسابقة قفز الحواجز لفئة الفردي بدورة الألعاب الأولمبية للشباب - 2018، وهي أول ميدالية في تاريخ مشاركات دولة الإمارات بدورات الألعاب الأولمبية للشباب.

كما مُنحت جائزة رياضي حقق إنجازاً في ظروف وتحديات صعبة (فئة أصحاب الهمم) مناصفة لرياضيين هما:

عبدالنور الفديني - المملكة المغربية، لحصوله على المركز الثاني في بطولة العالم السابعة للباراتايكوندو 2017.

وأحمد مبارك المطيوعي - دولة الإمارات، لحصوله على 6 ميداليات ذهبية وفضية في رياضة الدراجات الهوائية خلال مشاركاته في البطولات الدولية.