أسامة الشعفار: وسام على صدري

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، عن سعادته الكبيرة بالتكريم الغالي عن فئة الإداري المحلي، وقال إن الجائزة تعتبر دافعاً نحو مزيد من النجاحات في المستقبل لرياضة الإمارات والنهوض برياضة الدراجات في الإمارات نحو العالمية، حيث تعتبر الجائزة وسام شرف كبيراً على صدره، كونها تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، متوجهاً بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على ما يقدمه سموه من دعم للرياضيين في الدولة.

وقال الشعفار إن الحصول على الجائزة تزامن مع عام التسامح، الذي يعني لهم الكثير، وجارٍ الترتيب لإطلاق سباق يحمل اسم سباق التسامح بهذه المناسبة، مضيفاً أن الترشح إلى منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات خطوته في دورة الانتخابات الجديدة المقبلة من بوابة رئاسة الاتحاد الآسيوي.