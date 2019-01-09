الليلة تتويج أبطال شطرنج كأس رئيس الدولة

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

يسدل الستار مساء اليوم، على منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج للرجال والسيدات والناشئين والناشئات، والتي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وعلى ضوء النتائج يتحدد أبطال كل الفئات والمراحل العمرية الفائزين بأغلى ألقاب المسابقة، التي ينظمها اتحاد الشطرنج وأقيمت منافساتها على مدار أسبوع كامل، بمركز زايد للمؤتمرات والمعارض في جامعة عجمان، وبمشاركة قياسية لأكثر من 140 لاعباً ولاعبة يمثلون 18 نادياً على مستوى الدولة، يتنافسون على المراكز الأولى والجوائز المالية التي تصل إلى 115 ألف درهم، مقدمة من الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان.

ومع انتهاء الجولة السابعة أول من أمس، فقد واصل سعيد إسحاق لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة، صدارته لبطولة الرجال برصيد 6.5 نقاط، حيث لم يخسر أية مباراة حتى الآن، ويطارده عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج بفارق نصف نقطة، ويتساوى في المركز الثالث سلطان الزعابي من نادي أبوظبي مع سالم أحمد سالم من نادي دبي، وعلى مستوى منافسات السيدات، اقتربت وافية درويش لاعبة العين من الفوز باللقب، بعدما حققت العلامة الكاملة في 7 جولات، وبفارق 1.5 نقطة، عن أقرب منافساتها.

وفي مسابقة الناشئات، تساوت فاطمة الوهابي لاعبة نادي أبوظبي مع زميلتها لطيفة الدرمكي برصيد 5.5 نقاط، بعد انتهاء الجولة السابعة، وجاءت في المركز الثاني 5 لاعبات هن: عائشة سيف ومريم حسين الحمادي وزينب درويش وريان محمد وحنان خليل.