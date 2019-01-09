«الكندي» يستهل جوائز بطولة فزاع للصيد بالصقور

المصدر: دبي - البيان الرياضي

واصلت بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح، التي تقام بتنظيم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي، منافساتها المثيرة، حيث شهدت في يومها السادس أول من أمس، منافسات شرسة اتسمت بالقوة والسرعة بين 300 طير ضمن منافسات العامة فئة جير تبع (فرخ + جرناس)، شهد الشوط الأول «جير تبع فرخ العامة رمز»، فوز الطير (الكندي) لمالكه منصور بطي محمد المنصور، وجاء ثانياً (T14) لمالكه حميد راشد الطاير، وثالثاً (حاضر) لمالكه سعود راشد المزروعي.

وفي الشوط الثاني «جير تبع فرخ العامة رئيسي»، حقق المركز الأول (T1) لمالكه عيد محمد بالجافلة المنصوري، وحل ثانياً (106) لمالكه خالد ناصر الهاجري، وثالثاً (صلاح) لمحمد عبدالله خليفة المهيري، وفاز بالشوط الثالث «جير تبع فرخ العامة نقدي»، الطير (فتاك) لفريق النخبة، وجاء ثانياً (طلقة) لمالكه حميد راشد المنصوري، وثالثاً (صعب) لمالكه عبدالله خلفان القبيسي.

وفي الشوط الرابع «جير تبع جرناس العامة رمز»، جاءأولا (هجرس) لمالكه عبدالله راشد المنصوري، وثانياً (T55) لمالكه أحمد عتيق المهيري، وثالثاً (T1) لراشد علي المهري المزروعي، وتصدر الشوط الخامس «جير تبع جرناس العامة رئيسي»، الطير (تبع جير) لمالكه سلطان حمد بن مجرن الكندي.

وجاء ثانياً (F1) لمالكه مبارك سالم المرر، وبالمركز الثالث (T10) لمالكه أحمد عتيق محمد المهيري، وفاز بالشوط السادس الذي يقام لأول مرة هذا الموسم والمخصص لـ «جير تبع جرناس العامة نقدي»، الطير (العنابي) لميثاء سعيد علي راشد، وحل ثانياً (مدلل) لعلي شخبوط الكعبي، وثالثاً (اليربوع) لعبيد خلفان عبيد المزروعي.