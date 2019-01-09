مدرّبة مصرية تقود الرجال إلى العالمية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تعتبر المصرية نادية عبد الحميد الفائزة بجائزة «المدرب العربي» ضمن الدورة العاشرة لجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، أول امرأة عربية تشرف على تدريب فريق لرجال الملاكمة، ونجحت في قيادته إلى العالمية وتوجت معه بـ 45 ميدالية في مختلف البطولات العربية والدولية، منها ميداليتان ذهبيتان في بطولة العالم بالمجر التي كانت فيها المدربة الوحيدة.

وقالت نادية عبد الحميد إن انتقالها من لاعبة إلى مدربة للرجال كان أمراً من الصعب تقبله لدى اللاعبين أنفسهم والمدربين وفي المجتمع بشكل عام إلا أن نتائجها المبهرة على رأس المنتخب الوطني غيّرت نظرة الجميع إليها 180 درجة.

وتحدثت نادية عبد الحميد عن مسيرتها الرياضية خلال ملتقى الإبداع الرياضي العاشر أمس، مشيرة إلى أنه من الصعب على المرأة العربية اقتحام الرياضة القتالية. وبدأت المدربة المصرية مسيرتها بتدريب المنتخب المصري للشباب ثم للرجال، وتم اختيارها أفضل مدربة في مصر وفي الوطن العربي.