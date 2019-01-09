تكريم المبارك وآل الشيخ بجائزتي الشخصيتين المحلية والعربية

المصدر: دبي -عدنان الغربي - علي الظاهري

يقام في الثانية ظهر اليوم بمركز دبي التجاري، تكريم الشخصيات القيادية المحلية والعربية والرياضي المتميز للدورة العاشرة، والفائزين في الفئات التنافسية والتقديرية، وتضم قائمة المكرمين عددا كبيرا من الشخصيات المميزة، عبر عدة فئات.

وفاز بجائزة الشخصية الرياضية المحلية: خلدون خليفة المبارك تقديراً لجهوده في العديد من الملفات الرياضية المهمة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة الدولة في مقدمة منظمي الفعاليات الرياضية العالمية في مختلف الرياضات، ومساهمته كرئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي لكرة القدم في تطوير أداء النادي رياضيا وتجاريا وحصول النادي على 9 ألقاب في 10 سنوات تتمثل في ثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب في بطولة كأس إنجلترا، وثلاثة ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية ولقبان في بطولة الدرع الخيرية.

وفاز بجائزة الشخصية الرياضية العربية تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم «السعودية»، تقديرا لجهوده الكبيرة أثناء عمله في فترة سابقة رئيساً للهيئة العامة للرياضة السعودية، واللجنة الأولمبية السعودية، كما يشغل رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم، حيث أطلق آل الشيخ العديد من المبادرات التي ساهمت في تطوير منظومة العمل الرياضي في السعودية واستقطاب وتنظيم الأحداث الرياضية العالمية والدولية، وكذلك تطوير منظومة العمل الرياضي العربي، كما عمل على دعم جهود العديد من الدول العربية لتعزيز علاقاتها مع المنظمات الرياضية الدولية، كما قام بتطوير نظام بطولة الأندية العربية لكرة القدم، وأطلق على نسختها الأولى لقب كأس زايد.

الرياضي العربي المتميز

ومنحت جائزة الرياضي العربي المتميز إلى النجم المصري محمد صلاح، تقديرا لإبداعه الكروي بعد أن قدّم موسما استثنائيا مع نادي ليفربول سجل فيه 44 هدفا في جميع المسابقات، كما نال لقب هداف الدوري الإنجليزي وأحسن لاعب، واستحق محمد صلاح أن يكون بين أفضل 3 لاعبين على مستوى العالم ومستوى أوروبا في 2018، إضافة إلى نجاحه في قيادة منتخب مصر للتأهل لنهائيات كأس العالم في روسيا، وتسجيله هدفين رغم الإصابة التي لحقت به في نهائي دوري أبطال أوروبا، وحصل على لقب أفضل لاعب في افريقيا، ويعد أفضل محترف عربي في أوروبا.

الإداري المحلي:

ونال جائزة الإداري المحلي كل من ناصر الرزوقي، رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، جائزة الإداري المحلي لحصوله على منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي والرئيس الفخري للاتحاد العربي للكاراتيه، وإسهاماته في نشر رياضة الكاراتيه في الدولة والوطن العربي ودخول الكاراتيه لأول مرة بأولمبياد طوكيو 2020، وأسامة الشعفار، لرئاسته الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات الهوائية للفترة 2017 – 2021، وعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وجهوده لنشر ممارسة رياضة الدراجات الهوائية.

الفريق المحلي

وحقق فريق التحكيم الإماراتي بكأس العالم 2018 لكرة القدم جائزة الفريق المحلي ويضم الطاقم الدولي كلاً من: محمد عبد الله، ومساعديه محمد يوسف، وحسن المهري، وذلك للمشاركة كطاقم تحكيم إماراتي كامل لأول مرة في تاريخ الدولة في مونديال روسيا 2018 بالإضافة إلى إدارته لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي.

المؤسسة المحلية

ونالت القيادة العامة لشرطة دبي، جائزة المؤسسة المحلية لمبادرتها الرائدة في مجال تمكين الشباب التي ترتبط مع رؤية دبي 2021 ومؤشرات التنافسية العالمية في المجال الأمني، من خلال تطبيق فعاليات وأنشطة رياضية توعوية أسهمت في انسجام مكونات المجتمع وتلاقيهم في أجواء رياضية في المناطق السكنية.

وعلى المستوى العربي نال محمد إيهاب يوسف «مصر»، جائزة الرياضي العربي لحصوله على 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال وتصدر التصنيف العالمي في وزن 77 كم لعام 2017، وهو أول عربي يفوز بـ 3 ميداليات ذهبية من تاريخ مشاركات العرب في بطولات العالم لرفع الأثقال.

ونال د. مبارك سويلم السويلم «السعودية» جائزة الإداري العربي لجهوده في تطوير وتوحيد الإشراف على الألعاب الجوية في آسيا من خلال رئاسته للاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية المعترف به من المجلس الأولمبي الآسيوي.

وفازت نادية عبدالحميد «مصر» بجائزة المدرب العربي لإسهامها كمدربة في تدريب منتخب مصر للملاكمة والحصول على 45 ميدالية في مختلف البطولات العربية والدولية والعالمية، ومن أبرزها الحصول على ميداليتين برونزيتين في بطولة العالم للملاكمة 2018، وفاز منتخب مصر للإسكواش للرجال بجائزة الفريق العربي: لتحقيقه بطولة العالم للرجال في 2017.

4 رياضيين شباب

منحت جائزة رياضي عربي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي لـ 4 رياضيين شباب عرب، هم أحمد أسامة الجندي «مصر» لحصوله على الميدالية الذهبية في الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية للشباب 2018، كما أنه أول لاعب في العالم يتوج بـ 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للناشئين والشباب وأولمبياد الشباب.

ومحمد عايض العسيري «السعودية» لحصوله على الميدالية الذهبية في الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية للشباب 2018، وهو أول رياضي عربي يحقق الميدالية الذهبية في الكاراتيه من تاريخ مشاركات العرب في أولمبياد الشباب، وفاطمة الزهراء «المغرب» لحصولها على الميدالية الذهبية في التايكواندو بدورة الألعاب الأولمبية للشباب 2018، وهي الميدالية الذهبية الأولى في التايكواندو في كافة المشاركات العربية في الدورات الأولمبية للشباب، وعمر المرزوقي «الإمارات» لحصوله على فضية الفروسية بمسابقة قفز الحواجز لفئة الفردي بدورة الألعاب الأولمبية للشباب 2018، وهي أول ميدالية في تاريخ مشاركات الدولة بالدورات الأولمبية للشباب.

عالمية

ونال الاتحاد الدولي للمصارعة، جائزة المؤسسة العالمية «الاتحاد الدولي الصيفي» لمنهجية الاتحاد الفريدة والشاملة لتنظيم برامج التدريب على المصارعة وتعلمها في العالم . ونالت اللجنة البارالمبية اليابانية، جائزة المؤسسة العالمية/‏‏‏‏ اللجنة البارالمبية الوطنية لمبادرتها في نشر الحركة البارالمبية من خلال إدراج برنامج تعليمي في المناهج الدراسية الرسمية لتعليم أصحاب الهمم.

وبالنسبة للفئات التقديرية يتم تكريم 6 رياضيين ورياضيات ناشئين هم: بلقيس عبد الكريم ، لحصولها على ذهبية بطولة العالم للأشبال في الجوجيتسو 2017، وفاطمة خصيف، لحصولها على ذهبية بطولة آسيا للكاراتيه للناشئين والشباب في كوميتيه فرديلعام 2018، وأحمد النقبي، لحصوله على ذهبية آسيا للناشئين للجودو في وزن 50 كغ لعام 2018، ولمياء طارق مال الله، لحصولها على ذهبية البطولة الدولية للجمباز باليونان 2018، والميدالية الفضية بألمانيا 2017، وعمران الحوسني، لحصوله على ذهبية غرب آسيا للشطرنج الكلاسيكي وذهبية الشطرنج السريع وفضية الشطرنج الخاطف في 2018، وعبد الله المنصوري، لحصوله على الميدالية الذهبية والبرونزية في البطولة العربية للدراجات الهوائية 2018.

أصحاب الهمم

منحت جائزة رياضي حقق إنجازاً في ظروف وتحديات صعبة «فئة أصحاب الهمم» مناصفة لرياضيين هما عبدالنور الفديني «المغرب» لحصوله على ثاني بطولة العالم السابعة للباراتايكواندو 2017، وأحمد مبارك المطيوعي «الإمارات»، لحصوله على 6 ميداليات ذهبية وفضية في الدراجات الهوائية بالبطولات الدولية.