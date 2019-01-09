بولو غنتوت يكسب ديزرت في كأس جمعية الإمارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقق فريق غنتوت للبولو النتيجة الأكبر في منافسات النسخة الثانية من بطولة كأس جمعية الإمارات للبولو وبنك أبوظبي التجاري، حيث أمطر مرمى فريق ديزرت بدرزن من الأهداف مقابل خمسة أهداف ونصف، على ملاعب منتجع ونادي ديزرت بالم، وجاءت المباراة في بداياتها لمصلحة فريق غنتوت الذي أنهى الشوط الأول متقدماً 0/‏2.

لكن فريق ديزرت استفاق وعاد في الشوط الثاني الذي انتهى لمصلحة غنتوت 3/‏4، وأمام هذه الصحوة لأصحاب الأرض، انتفض فريق غنتوت في الشوط الثالث ووصل بالنتيجة إلى 4/‏7، وعزز رصيد الأهداف في الشوط الرابع ووسع الفارق إلى أهداف وبنتيجة 4/‏10، واستمر الضيوف بأدائهم القوي في الشوط الخامس الأخير، وأضافوا هدفين، لتنتهي المباراة بنتيجة 12 هدفاً لغنتوت مقابل خمسة أهداف ونصف لفريق ديزرت.