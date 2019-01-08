نجوم العالم يشاركون في غولف «دبي ديزرت كلاسيك»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تشهد النسخة الثلاثون لبطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للغولف، التي تقام خلال الفترة من 24 - 27 يناير الجاري، والتي يحتضن منافساتها نادي الإمارات للغولف، مشاركة أبرز النجوم العالميين في اللعبة، يتقدمهم تومي فليتوود وسيرجيو غارسيا وأجيغا غارسيا حامل لقب النسخة الماضية، والحاصل على لقب أفضل لاعب في تاريخ البطولة، إلى جانب عدد كبير من نجوم كأس رايدر، ومنهم هنريك ستينسون وإيان بولتر وتيريل هاتون وثوربيورن أولسن وتوماس بيورن ولي ويستوود وميغيل أنخيل.

وأكد نجم كأس رايدر، اللاعب تومي فليتوود، مشاركته في البطولة الرائدة في الشرق الأوسط، مع عدد كبير من نجوم اللعبة في دورتها الثلاثين، كما أكد أبرز المشاركين استعدادهم للمنافسات وتحقيق أفضل النتائج، ومنهم الأميركي بريسون ديشامبو، و الصيني تشامبيون هاوتونغ.

وعلق ديفيد سبنسر مدير البطولة، قائلاً: نحن نتطلع إلى استمرار نجاحنا في الدورة الثلاثين، لتعزيز سمعة دبي المتنامية، كوجهة عالمية لرياضة الغولف، وأشار إلى أن اللاعبين يرغبون بالمشاركة في البطولة، كمنافسين ومستمتعين بالأجواء الحالية في الإمارات بوجه عام، ودبي على وجه الخصوص، النابضة بالحياة.

وقال وليد العطار المدير التنفيذي للتسويق في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: نحن سعداء، كوننا شريكاً مؤسساً لبطولة أوميغا دبي ديزيرت كلاسيك، التي حظيت بتاريخ طويل في استضافة نخبة من أفضل لاعبي الغولف حول العالم، معرباً عن سعادته لانضمام بريسون ديشامبو وإيرني إلس في البطولة، حيث يعتبر كلاهما من أبرز المشاهير العالميين لرياضة الغولف، ونتطلع إلى الترحيب بهم في دبي.