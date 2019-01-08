245 طيراً تتنافس في بطولة فزاع للصيد بالصقور

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حلقت 245 طيراً في سماء الروية في دبي، وقدمت أروع العروض التي اتسمت بالقوة والسرعة في انطلاق منافسات أشواط العامة، وذلك في اليوم الخامس من بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح، التي تقام بتنظيم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية، بمشاركة واسعة من نخبة الصقارين الباحثين عن التتويج بأغلى الألقاب.

وكانت منافسات الشيوخ اختتمت أول من أمس، وتبعها انطلاق منافسات العامة في اليوم التالي والتي ستستمر على مدار 4 أيام وتتضمن 24 شوطاً توزعت بواقع 6 أشواط يومياً، وجاءت انطلاقة فئة العامة بإقامة 6 أشواط لجير شاهين الفرخ والجرناس، وتوزعت فيها الألقاب بين 5 ملاك مختلفين بما يعكس قوة المنافسة وتقارب المستويات.

منافسات مثيرة

أشادت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالمستوى الفني والتنظيمي الذي ظهرت عليه بطولة فزاع للصيد بالصقور منذ انطلاقتها هذا الموسم، وأكدت أن البطولة شهدت منافسات مثيرة للغاية في مسابقات الشيوخ، كما أعربت عن رضاها البالغ بتواجد أعداد كبيرة من المشاركين في انطلاقة فئة العامة، ما يؤكد اهتمام أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة وحرصهم الشديد على حماية الصقور وسبل استدامتها كموروث ثقافي مرتبط ارتباطاً تاريخياً بالدولة.

وعن رأيها في الأعداد الكبيرة من المشاركين، قالت سعاد درويش: «يمثل تواجد هذه الأعداد أحد أهم أهداف إقامة البطولة، حيث نعتبر تلك الأعداد خلاصة جهد سنوات طويلة من إقامة البطولة التي أصبحت بالفعل ملتقى تراثياً ينتظره عشاق رياضة الصيد بالصقور سنوياً».

تعامل إلكتروني

أكد محمد عبدالله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن بطولة فزاع للصيد بالصقور في نسختها الحالية، شهدت اهتماماً كبيراً من المركز ومن كافة القائمين عليها، وأضاف: «في هذا العام حرصنا على التحضير الإلكتروني للبطولة حتى نكون مع الصقارين خطوة خطوة، حيث تم وضع آلية إلكترونية في نظام التحضير لتظهر للجنة كافة الطيور التي لم تحضر، ويتم إرسال رسالة نصية تتضمن تنبيهاً للصقارين بأن لديه طيراً لم يحضر».

وأضاف: «بهذه الطريقة نكون قد ذكّـرنا أي صقار تناسى أو غفل عن صقر من صقوره، وقد أتت هذه الفكرة لكون الصقار يملك قاعدة كبيرة من الصقور، ومع اتساع هذه القاعدة ربما تزيد فرص الأخطاء، وبالتالي حاول المركز مساعدة الصقارين بهذه الخطوة، كنوع من التسهيل عليهم، كون الجميع شركاء في رحلة حفظ موروثات الدولة التراثية».

منافسات اليوم

تقام اليوم منافسات فئة بيور جير (فرخ + جرناس) للعامة، فيما يشهد يوم غد ختام منافسات العامة بإقامة فئة قرموشة (فرخ + جرناس) للعامة. ويعد الشوط السادس الذي خصص للجرناس ــ نقدي، واحداً من أقوى الأشواط التي تم إضافتها لمسابقات العامة هذا الموسم، وقد شهد إثارة كبيرة هذا العام، ونال إشادة الجميع. وستنطلق المنافسات التأهيلية للطيارة اللاسلكية للشيوخ يوم الخميس، والعامة تقام يوم الأحد المقبل. وستقام مسابقات الناشئين يوم الجمعة بنظام أشواط تبع فرخ رئيسي، وتبع جرناس رئيسي، وتبع جير فرخ رئيسي، وتبع جير جرناس رئيسي.

مسابقات خليجي

وستنطلق مسابقات خليجي يوم السبت في فئة حر شاهين (فرخ + جرناس) وفقاً للأشواط الأربعة التالية: خليجي حر فرخ - رئيسي، خليجي حر جرناس - رئيسي، خليجي شاهين فرخ - رئيسي، خليجي شاهين جرناس - رئيسي.

وستقام مسابقات محلي فئة حر (فرخ + جرناس) يوم الاثنين المقبل وفقاً للأشواط الثلاثة التالية: حر فرخ - رئيسي، حر فرخ - نقدي، حر جرناس - رئيسي، حر جرناس - نقدي، وفي يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل تستكمل مسابقات المحلي بالفئة شاهين (فرخ + جرناس) وفقاً للأشواط شاهين فرخ - رئيسي، شاهين فرخ - نقدي، شاهين جرناس - رئيسي، شاهين جرناس - نقدي. وسيقام نهائي الطيارة اللاسلكية للشيوخ والعامة يوم الأربعاء 16 يناير ويتكون من شوطين: شوط رئيسي للشيوخ، وشوط رئيسي للعامة.

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أوضح محمد عبد الله أن الطير فرصته في السباق عبارة عن 20 ثانية تقريباً، لكن هذه الفترة الزمنية القليلة وراءها عمل كبير وممتد لفترة طويلة".