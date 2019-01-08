شاطئ ميركاتو يتجمل لسباق دبي للدراجات المائية السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمدت اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية البرنامج الزمني الكامل لفعاليات سباق دبي للدراجات المائية (الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية 2019)، والذي يقام يوم السبت المقبل في شاطئ ميركاتو بدبي الذي يتجمل لأول حدث بحري يقام في عام التسامح، ضمن أجندة الموسم الرياضي البحري 2018-2019.

ويتضمن منافسات: واقف للمحترفين جي بي 1 وجالس جي بي 3 (مواطنون) وواقف وجالس جي بي 2 وواقف جي بي 3 للناشئين لفئات من 13-15 سنة ومن 10-12 سنة وواقف جي بي 3 للناشئين وجالس جي بي 4 سبارك وجالس جي بي 1 للمحترفين، واستعراضات هايدرو فلاي (الألواح المائية الطائرة)، ويشارك في منافسات البطولة، كافة الأندية البحرية في الدولة، على مدار 7 جولات مختلفة، بإشراف اتحاد الرياضات البحرية، ويقام تحت مظلة الاتحاد الدولي، وينظم نادي دبي، ثلاث جولات من البطولة، التي تستقطب نخبة من أبطال الدراجات المائية العرب والعالميين والذين ظهروا في كبرى البطولات العالمية بأوروبا وآسيا وأميركا.

عام التسامح

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات بالنادي، إن السباق يعد أول فعاليات النادي في عام التسامح 2019، لذلك يأخذ أهمية كبيرة، كما سينظم النادي الجولة الثالثة من بطولة الإمارات الدولية 9 فبراير المقبل في شاطئ ميركاتو أيضاً، موجهاً الدعوة إلى الجمهور لحضور الحدث، وقال إن اللجنة المنظمة وفي ضوء توجيهات مجلس إدارة النادي، قررت تنظيم السباق الثالث بالتزامن مع انعقاد الدورة 27 من معرض دبي العالمي للقوارب، يوم 2 مارس المقبل عند مدخل قناة دبي المائية ليكون قريباً من موقع الحدث وقريباً من صناع الدراجات المائية في أكبر تجمع بحري ترفيهي سياحي في الشرق الأوسط.

تحضير وبرنامج

وأوضح القمزي أن اللجنة المنظمة للحدث باشرت الاستعداد والتحضير لانطلاقة الحدث عبر فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة في المحفل الكبير من يوم غد الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل في مقر النادي في الميناء السياحي حيث يصاحب التسجيل عملية الفحص الفني على الدراجات المشاركة في الحدث في حين تقرر انعقاد الاجتماع التنويري في مقر النادي بالميناء السياحي، وكشف مدير إدارة السباقات عن البرنامج الزمني للسباق والذي يبدأ مع التدريب الرسمي للمشاركين في جميع الفئات.