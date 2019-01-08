4 ملايين درهم جوائز سباق زايد التراثي للشراعية 60 قدماً

المصدر: أبوظبي ــ محمد صادق

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينظم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، يوم السبت المقبل، سباق مهرجان الشيخ زايد التراثي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وذلك ضمن مشاركة النادي في فعاليات المهرجان، ويعد السباق، الجولة الافتتاحية لسباقات المحامل الشراعية فئة 60 قدماً في الموسم الجديد، ويبلغ إجمالي جوائزه التي رصدها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت للفائزين، 4 ملايين درهم، بالإضافة إلى 3 سيارات تم تخصيصها للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق، فيما يقام السباق لمسافة 20 ميلاً بحرياً.

فتح باب التسجيل

وفتح نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، باب التسجيل أمام البحارة الراغبين في المشاركة، على أن يغلق باب التسجيل للسباق بعد غد الخميس، إذ من المتوقع أن يشهد السباق مشاركة نحو 1500 بحار من مختلف إمارات الدولة، حيث يحرص البحارة على الوجود بكثافة في سباقات فئة 60 قدماً، التي تعد الأكبر في منافسات الرياضات البحرية، كما حدد النادي الشروط والمواصفات اللازمة للمحامل الشراعية، بناء على اللوائح المنظمة للسباق.

دعم القيادة

وثمّن أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، دعم القيادة الرشيدة للرياضات البحرية التراثية، والتي كان لها أكبر الأثر في التطور الذي شهدته على مدار سنوات طويلة، خاصة في السنوات الأخيرة، بدليل النجاحات التي حققتها السباقات التي أقيمت مؤخراً، وفي مقدمها مهرجان دلما التاريخي، الذي حظي بمشاركة الآلاف، معرباً عن ثقته في نجاح سباقات الموسم الجديد، التي ينظمها النادي، وتحقيق أهدافه من أجل تعزيز تطور الرياضات البحرية.

الالتزام باللوائح

وقال إن مشاركة النادي في فعاليات مهرجان زايد التراثي، تأتي ضمن استراتيجيته الرامية لمشاركة المجتمع كافة أحداثه، سواء الوطنية أو التراثية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يشهد السباق مشاركة فعالة من جميع البحارة في الدولة، وطالب الرميثي، المشاركين في السباق، ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين وكذلك القياسات الخاصة بالمحامل، مشدداً على أن جميع المحامل سوف تخضع لفحص فني شامل، للتأكد من التزام الجميع بالمواصفات، بالإضافة إلى اللوائح الفنية، والتي تتيح مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.