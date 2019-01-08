إسحاق ووافية يتصدران شطرنج كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

دخلت بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج للرجال والسيدات والناشئين والناشئات تحت 14 سنة، والتي ينظمها اتحاد الشطرنج بمركز زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان، تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، مراحلها النهائية، والتي يتنافس فيها 140 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية الدولة على المراكز الأولى، للدخول في قائمة الجوائز المالية، التي تقدر بحوالي 115 ألف درهم، مقدمة من الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، وأقيمت أول من أمس، مباريات الجولة السادسة، وافتتحها الملازم أول المهندس ماجد محمد سعيد النعيمي رئيس قسم الوقاية والسلامة في الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، وبرفقته طلال الزعابي رئيس لجنة التطوير والتخطيط الاستراتيجي في الاتحاد العربي للشطرنج.

الصدارة لإسحاق ووافية

وجاءت نتائج الجولة السادسة منطقية، وحافظ الأستاذ الدولي سعيد إسحاق لاعب منتخبنا الوطني ونادي دبي للشطرنج والثقافة، على صدارة منافسات الرجال، بعد انتهاء الجولة السادسة، بعدما وصل إلى 5.5 نقاط من 6 جولات، ولم يخسر في أي مباراة، وكان التعادل الوحيد له أمام عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج، فيما فاز في الجولة السادسة على سالم أحمد سالم.

ويلتقي إسحاق حارب ناصر الشامسي على الطاولة الأولى، ويطارده على الصدارة عمران الحوسني، الذي سجل 5 نقاط، وفارق نقطة كاملة عن المركز الثالث الذي يتساوى فيه 3 لاعبين برصيد 4 نقاط، وهم إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج، وسلطان الزعابي لاعب نادي أبوظبي، وسالم أحمد سالم، وفي منافسات السيدات، تعتلي وافية درويش لاعبة نادي العين، الصدارة، بالعلامة الكاملة في 6 جولات، فازت فيها جميعها، وتطاردها آمنة نعمان لاعبة نادي دبي، بفارق نقطة ونصف، وهو ما يمثل صعوبة كبيرة أمام آمنة في الجولات الأخيرة المتبقية، وتتساوى 4 لاعبات في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، هن روضة السركال وبشاير خليل وياسمين علي وعائشة سرحان المعيني.

الناشئون والناشئات

وفي فئة الناشئين، تقدم حمد عصام لاعب نادي الشارقة لصدارة المسابقة بعد الجولة السادسة، بعدما سجل 5.5 نقاط من 6 جولات، ويتقاسم عمار السدراني لاعب الفجيرة، وزميله محمد سعيد اليليلي، المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وهناك 3 لاعبين في المركز الثالث برصيد 4.5 نقاط، خليفة عيسى وسلطان الدرمكي وزايد سلطان الطاهر.

وفي فئة الناشئات، تتصدر فاطمة الوهابي لاعبة أبوظبي، القمة، بعد الجولة السادسة برصيد 5.5 نقاط، وبفارق نقطة عن عائشة سيف ولطيفة الدرمكي وزينب درويش وغالية محمد، والرباعي لديه 4.5 نقاط في المركز الثاني، وتلتقي فاطمة الوهابي مع مريم حسين الحمادي على الطاولة الأولى، في افتتاح الجولة السابعة.