«الاتحاد التعاونية» تنضم لرعاة بطولات فزاع لأصحاب الهمم

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

أعلن نادي دبي لأصحاب الهمم، عن انضمام جمعية الاتحاد التعاونية لقائمة الرعاة الرسميين «النخبة» لبطولات فزاع الدولية لعام 2019، جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمقر النادي، بحضور ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية، وماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية المدير التنفيذي للنادي، والدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق بجمعية الاتحاد التعاونية، وبطلنا الأولمبي محمد خميس لاعب منتخبنا الوطني لرفعات القوة.

وأكد ثاني جمعة أن جمعية الاتحاد التعاونية استجابت فور تلقيها الدعوة لتكون أحد الرعاة الرسميين لبطولات فزاع الدولية، ونشكرهم على البادرة الطيبة وهذه الخطوة ستعود بالنفع على الجميع، وقال: نتطلع إلى استمرار التعاون بين المؤسستين لخدمة المجتمع وفئة أصحاب الهمم، كما نأمل في أن تنضم إلى برنامج رعاة بطولات فزاع الدولية المزيد من المؤسسات والهيئات، وبدوره، وكشف ماجد العصيمي عن رعاية جمعية الاتحاد التعاونية لست بطولات وستكون البداية 5 فبراير المقبل عندما تنطلق بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة.

مشيراً إلى أن رعاية الاتحاد التعاونية هي الأعلى حيث اختارت فئة النخبة، والأهداف التقت في خدمة الوطن، ومن ناحيته أكد الدكتور سهيل البستكي، أن رعاية أصحاب الهمم تأتي تحقيقاً لأهداف قيادتنا الرشيدة بجعل دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول عام 2020، وللإنجازات الرياضية المبهرة التي حققتها هذه الفئة، موضحاً أنه منذ تأسيس الجمعية عام 1984، وخدمة المجتمع ضمن الأهداف الموجودة للجمعية.