«كلاي» ملهم نادية في دخول عالم الملاكمة

فازت المصرية نادية عبدالحميد عبدالحفيظ، بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، في فئة المدرب العربي الناجح، وذلك لإسهامها مدربة في تدريب منتخب مصر للملاكمة، والحصول على 45 ميدالية في مختلف البطولات العربية والدولية والعالمية، ومن أبرزها الحصول على ميداليتين برونزيتين في بطولة العالم للملاكمة 2018، وتعمل نادية مدربة لمنتخب الشباب المصري للملاكمة.

وكان سبب دخولها مجال اللعبة، قبل أن تصبح بطلة، هو تأثرها بتجربة النجم العالمي محمد علي كلاي، وبالأخلاق التي تمتع بها في حب الإنسانية والدفاع عن المبادئ الراقية، رغم أنه كان بطل عالم في الملاكمة، وحصلت نادية على بطولة مصر، وهي في عمر الـ 16 عاماً، وتدرجت في اللعبة إلى أن حصلت على العديد من البطولات القارية والعالمية، ثم ذهبت إلى المجر لدراسة كيفية تدريب الملاكمة.