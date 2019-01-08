مبارك سويلم العمود الفقري للرياضات الجوية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

فاز د. مبارك سويلم السويلم من المملكة العربية السعودية، بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، عن فئة الإداري العربي، وذلك لجهوده في تطوير وتوحيد الإشراف على الألعاب الجوية في آسيا، من خلال رئاسته للاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية المعترف به من المجلس الأولمبي الآسيوي، ويعد د. مبارك السويلم العمود الفقري للرياضات الجوية السعودية، ويتمتع بخبرة واسعة وخلق رفيع المستوى ومهنية عالية، أظهر بجديته وانضباطه خلال سنوات تمثيله للسعودية في اللجنة العالمية للمظلات مدى أهمية جهوده في آسيا والشرق الأوسط كونه رئيساً للاتحاد العربي والآسيوي للرياضات الجوية.

مشوار السويلم

وحصل السويلم على رخص القفز المظلي الحر من الولايات المتحدة الأميركية عام 1992م تنقل بين عدة أندية أميركية شهيرة مثل نادي تشامبز بيرج بولاية بنسلفانيا ونادي فري فلايت بولاية فلوريدا حتى حصل على رخصة D وصنف معلم مظلات قفز حر وقافز ترادفي، تولى مناصب مهمة عدة في قطاع المظلات منها: رئاسة لجنة المظلات العربية، ونائب ثم رئيس للاتحاد العربي والآسيوي، كما تولى منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي الأسترالي للقفز بالمظلات، وشغل منصب أمين عام الاتحاد السعودي للرياضات الجوية.

عضوية دولية

وحصل د. مبارك السويلم على عضوية عدد كبير من الاتحادات والأندية الدولية من أهمها: عضوية اتحاد المظلات الأميركية uspa منذ 1992م، وعضوية اتحاد المظلات الآسيوي Asiania، وعضو جمعية المظلات الإماراتية، وعضوية نادي طيران هواة الجو بجمهورية مصر العربية، و ضوية نادي الرياضات الجوية الملكي بالمملكة الأردنية الهاشمية، وكان عضواً وممثلاً لنادي الطيران السعودي سابقاً، وعمل حكماً دولياً في مجال دقة وتشابك المظلات مصنف من اتحاد الطيران العالمي FIA، وعمل منظماً ومشرفاً على بطولات القفز المظلي الحر التي تقام سنوياً في السعودية.

أول

يعد مبارك السويلم أول عربي سعودي، يقفز فوق القطب الشمالي عام 2004م، وشارك في ملتقيات عربية وعالمية عدة للقفز الحر من أشهرها مهرجان كوينسي بولاية الينوي، حيث يفوق عدد المشاركين 5000 قافز يقومون بعمل 59000 قفزة خلال 10 أيام.