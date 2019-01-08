أربعة رياضيين متميزين اختيروا للجوائز التقديرية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وقع الاختيار على أربعة رياضيين للفوز بجائزة الإبداع الرياضي، لفئة الرياضي العربي، حققوا نجاحات متميزة في المجال الرياضي، ضمن فئة الجوائز التقديرية، يتقدمهم فارسنا الإماراتي عمر المرزوقي، الذي سجل إنجازاً تاريخياً فردياً من نوعه لرياضة الإمارات، بحصوله على الميدالية الفضية في منافسات قفز الحواجز لفئة الفردي بدورة الألعاب الأولمبية للشباب التي استضافتها العاصمة الأرجنتينية بيونس ايرس2018، وهي أول ميدالية في تاريخ مشاركات الإمارات بدورات الألعاب الأولمبية للشباب.

وهناك المصري أحمد أسامة الجندي، اختير لحصوله على الميدالية الذهبية في الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين، كما أنه أول لاعب في العالم يتوج بـ 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للناشئين والشباب وأولمبياد الشباب، إلى جانب اللاعب السعودي محمد عايض العسيري، لحصوله على الميدالية الذهبية في الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية للشباب، وهو أول رياضي عربي يحقق الميدالية الذهبية في الكاراتيه من تاريخ مشاركات العرب في أولمبياد الشباب.

كما اختيرت المغربية فاطمة الزهراء، لحصولها على الميدالية الذهبية في التايكواندو بدورة الألعاب الأولمبية للشباب، وهي الميدالية الذهبية الأولى في التايكواندو في كافة المشاركات العربية في الدورات الأولمبية للشباب.