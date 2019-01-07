3 فئات لسباق واقف ناشئين في دولية الدراجات المائية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قرر اتحاد الرياضات البحرية، فصل سباق فئة واقف ناشئين حسب الفئات العمرية، تماشياً مع قوانين الاتحاد الدولي للعبة، وستكون على ثلاث فئات وهي: فئة واقف ناشئين جي بي 3.1، من عمر 8 إلى 9 سنوات، وفئة واقف ناشئين جي بي 3.2 من عمر 10 إلى 12 عاماً، وفئة واقف ناشئين جي بي 3.3 من عمر 13 إلى 15 عاماً، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص اتحاد الإمارات للرياضات البحرية على كشف مواهب ومتسابقين جدد في الدراجات المائية، وتشجيعاً لمتسابقي فئة واقف ناشئين جي بي 3، وسيتم تطبيق القرار الجديد لفئة واقف ناشئين، خلال بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، التي تجرى من 7 جولات تبدأ من يناير الجاري في دبي وتختتم في أبوظبي مارس المقبل.

وقال ناصر الظاهري رئيس لجنة الزوارق السريعة والدرجات المائية في اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، إنه في حال عدم توافر العدد الكافي لكل فئة، يتم إطلاقهم في سباق واحد جميعاً وتتويج كل فئة بصفة منفصلة، وسيتم اتباع قوانين الاتحاد الدولي من حيث مدة السباقات في جميع الفئات (12 دقيقة لمنافسات جي بي 3.3، و12 دقيقة لمنافسات جي بي 3.2، و12 دقيقة لمنافسات جي بي 3.1).

وعلى صعيد آخر، اعتمد اتحاد الرياضات البحرية ابتداءً من موسم 2019، شعاراً جديداً لبطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، يستخدم في جميع النتائج والأخبار الخاصة بالبطولة.