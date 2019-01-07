السلمان: الاتفاق مع أندية الطائرة على مواعيد جديدة لمؤجلات الدوري

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أكد عبد العزيز السلمان نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة، أن التأجيلات التي شهدتها مسابقة الدوري العام للطائرة رجال، سببها ظروف استضافة الإمارات لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم في الفترة من 5 يناير الجاري إلى 1 فبراير المقبل، وأن هناك اتفاقاً مع الأندية على إيجاد مواعيد وأماكن جديدة لإقامة تلك المباريات المؤجلة، وأوضح السلمان، أن قائمة مؤجلات دوري الطائرة تتضمن مواجهات العين مع الجزيرة من الجولة الخامسة، والنصر مع عجمان وشباب الأهلي مع الظفرة والجزيرة مع الوصل من الجولة السادسة، وتم تأجيلها لظروف استلام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لملاعب الجزيرة والعين والنصر، إلى جانب قرار الهيئة العامة للرياضة، بإلغاء أي نشاط رياضي من مسابقات ومباريات وفعاليات أول من أمس، للسماح للرياضيين بمساندة منتخبنا الوطني الأول في مواجهة منتخب البحرين في افتتاح كأس آسيا، على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية.

حدث آسيا

وأكمل السلمان، أن هناك توجهاً بإقامة مباريات الطائرة المقررة خلال الفترة المقبلة على ملاعب الفريق المنافس في الدور الأول، على أن يتم عكس مكان إقامة تلك المباريات، في الدور الثاني، بسبب ظروف انشغال بعض الأندية بمباريات كأس آسيا لكرة القدم حالياً، على أن يتم هذا بالاتفاق مع إدارة الناديين، كما تم الاتفاق على إقامة مباراة الجزيرة مع العين المؤجلة في صالة نادي بني ياس، ويتم تحديد موعدها الجديد خلال الأيام المقبلة.

تأجيل واقتراح

وأشار عبد العزيز السلمان، أيضاً إلى اتفاق اتحادات الألعاب الجماعية وتشمل الكرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة، على تأجيل تنفيذ قرار الهيئة العامة للرياضة، بإلغاء شرط الإقامة ثلاث سنوات في الدولة، للسماح للاعب المقيم في مسابقات تلك الألعاب، على أن يتم تطبيق القرار بداية من الموسم المقبل، لصعوبة تنفيذ هذا القرار في الموسم الحالي، مع الوصول إلى منتصفه، وإتمام كل الأندية لاتفاقاتها مع لاعبيها، وتمنى السلمان، أن يتم الاتفاق بين الاتحادات الثلاثة (كرة اليد والطائرة والسلة)، على وضع لائحة موحدة خاصة بمشاركات اللاعبين في الفئات الجديدة المقرر مشاركتها في مسابقات تلك الاتحادات، وتشمل أبناء المواطنات ومواليد الدولة وحملة الجواز والمقيمين، وحتى اللاعبين المواطنين، وهو ما يزيد من قوة تلك الألعاب، ويساهم على استقرار مسابقاتها في المستقبل.

مشروع

كشف عبد العزيز السلمان، عن اقتراب اكتمال مشروع الموقع الإلكتروني الخاص باتحاد الكرة الطائرة، وأشار إلى أن هذا المشروع تأخر كثيراً، ولكنه بات قريباً من الظهور، ليكون همزة الوصل بين الاتحاد والإعلام والجماهير.