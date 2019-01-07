محمد شريف: «اليد» أول من نفذ قرار إشراك «الفئات الأربع»

المصدر: دبي- فائز بجبوج

أكد محمد شريف نائب رئيس اتحاد كرة اليد، أنهم في الاتحاد كانوا من أوائل الاتحادات الرياضية في الدولة، التي نفذت توجيهات وقرار قائد مسيرة دولتنا الغالية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة الفئات الأربع (أبناء المواطنات - حاملو الجوازات - مواليد الدولة - المقيمون) في كل المسابقات الرياضية لمختلف الألعاب، وأضاف شريف: اعتبرنا هذا التوجه والمبادرة الرائعة من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أمراً واجب التنفيذ للجميع، ولا نحن ولا غيرنا، يستطيع أن يتجاوز أي توجيهات أو قرارات لقيادتنا الرشيدة، التي وفرت لنا كل سبل النجاح، حتى أصبحت دولتنا في مقدمة دول العالم، وأبناؤها يدركون ذلك ويتحملون المسؤولية، لتحقيق ما تصبو إليه قيادتنا الرشيدة، والحمد لله كنا جميعاً وعلى الدوام عند حسن الظن، في جميع المحافل التي يتواجد فيها أبناء بمختلف المناشط الحياتية.

وأكد شريف: إن توجهاتنا الأخيرة، ومن خلال الاجتماع استهدفنا منه تكافؤ الفرص بين الأندية، ولبحث جوانب تطبيقه، حتى يتسنى للاتحادات وضع آليات وضوابط لتسجيل اللاعبين، والتي تحول دون تلاعب الأندية في تعاقداتها مع اللاعبين من تلك الفئات، التي شملها قرار صاحب السمو رئيس الدولة، مع قناعتنا جميعاً في الشارع الرياضي بأن القرار ترك صدى واسعاً بالنظر إلى أهميته الرياضية والمجتمعية، وفتح الباب أمام مئات المواهب الرياضية من أبناء الجاليات الشقيقة والصديقة للانضمام إلى الأندية.