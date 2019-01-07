نجمات الغولف يتنافسن في بطولة أكاديمية «أم الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، أن منافسات «بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك المفتوحة للسيدات 2019»، وهي أول بطولة متخصصة بغولف السيدات على مستوى إمارة أبوظبي، ستنطلق بعد أقل من 4 أيام من الآن بأقوى تشكيلةٍ من اللاعبات في تاريخها، وذلك ضمن إطار الجولة الأوروبية للسيدات. وتُقام هذه البطولة تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وسوف تعود منافساتها مجدداً وللمرة الثالثة إلى «نادي شاطئ السعديات للغولف» الحائز جوائز مرموقة، وذلك بين يومي الخميس والسبت 10-13 يناير 2019.

أجواء مميزة

وتمثل هذه البطولة المنافسة الافتتاحية للجولة الأوروبية للسيدات لعام 2019، وموسم منافسات الغولف في أبوظبي لعام 2019. وستشهد البطولة، التي ستُقام على مدى أسبوعين، أجواءً مميّزة وحافلة بالتشويق والإثارة، والتي ستسبق استضافة النسخة الرابعة من بطولة «جاري بلاير» للغولف للمشاهير المحترفين الخيرية، التي ستُقام يوم الأحد 13 يناير، وتنظيم بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي للغولف»، التي تُقدّمها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بين 16-19 يناير. وستتميّز بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك المفتوحة للسيدات هذا العام بتنسيقٍ وتصميم جديدين؛ حيث ستكون أول بطولةٍ رسمية للهواة والمحترفين، والتي يتم تنظيمها في دولة الإمارات ضمن الجولة الأوروبية للسيدات.

مشاركة دولية

وستشهد البطولة المشاركة الدولية الأوسع نطاقاً في تاريخها، حيث سينضم إليها كل من اللاعبة الهندية الشابة وحاملة اللقب أديتي أشوك، والأميركية بيث ألين، الفائزة بالدورة الافتتاحية للبطولة عام 2016، والبريطانية تشارلي هال (إنجلترا)، وبيكي بريويرتون (ويلز)، وكاتريونا ماثيو (إسكتلندا)، وبيكي مورجان (ويلز)، وآن فان دام (هولندا)، وكارولين هيدوال (السويد)، وأستريد فايسون دي برادين (فرنسا)، وجيني هاغلوند (السويد)، وميغان ماكلارين (إنجلترا)، وكميل شوفالييه (فرنسا)، وفلورينتنا باركر (إنجلترا)، بالإضافة إلى النجوم المتأهلين إلى كأس «بطولة سولهايم»، ومنهم اللاعبة جودي إيوارت شادوف (إنجلترا) وإيميلي كريستين بيدرسن (الدنمارك).

فعاليات عالمية

وبهذه المناسبة، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «إن تنظيم بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك المفتوحة للسيدات، يعكس التزام أبوظبي الراسخ باستضافة فعالياتٍ رياضية مُتميّزة وعالمية، وتوفير منصة لتسليط الضوء على أفضل محترفات ولاعبات الغولف والرياضيات الموهوبات والمتمرّسات. ونؤكد في مجلس أبوظبي الرياضي على ثقتنا الكبيرة بقوّة الرياضة ودورها المحوري في تعزيز أواصر التعاون والريادة والثقة، ونرى في هذه البطولة مناسبة مثاليّة لاستعراض المواهب الفذّة، وأهمية قيم العمل الجماعي».

56

ضمن إطار التصميم الجديد للبطولة، ستنضم 56 لاعبة محترفة، إلى 56 لاعبة أخرى من الهواة ضمن فرق الثنائيات. وستتنافس جميع الفرق خلال اليومين الأول والثاني للبطولة، بينما سيشهد اليوم الثالث منافسة حماسية بين أفضل 15 فريقاً.