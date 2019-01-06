طارق القاسمي يشارك في تدريبات الجوجيتسو

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

سجل الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للاستثمار، زيارة لإدارة الألعاب الفردية في نادي الشارقة، وخاض تدريباً استمر زهاء الساعتين مع أعضاء الفريق أشرف عليه المدرب البرازيلي لويس فرناندو داس سيلفا، بحضور سيف سعيد الشبيصي إداري الفريق. وأوضح الشيخ طارق القاسمي أن دعم القيادة الرشيدة وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورعايته للعبة، جعلت أبناء الإمارات ينخرطون فيها، وأصبحت تستحوذ على اهتمام الصغار، وأن لعبة الجوجيتسو من الألعاب المميزة ودولتنا شملتها برعاية كبيرة ومن أعلى المستويات، وظلت الإمارات تستضيف كبرى البطولات واستقبلت نجوم وأبطال اللعبة من جميع أنحاء العالم.

رياضة مهمة

وأضاف: رياضة الجوجيتسو من الرياضات المهمة للدفاع عن النفس، وهي رياضة تحتاج للقوة والذكاء والتكتيك ويمكن تشبيهها بلعبة الشطرنج، وليس من الضروري أن يفوز الأقوى والأضخم جسماً، بل إن الانتصار غالباً ما يكون لمصلحة الأعلى تكتيكاً والأكثر ذكاء، ولدينا جيل يتحلى بكل هذه الصفات، وأظهر قدرات عالية وموهبة استثنائية شاهدناه في عدد من البطولات التي أقيمت داخل الدولة أو خارجها، نادي الشارقة من الأندية الرائدة في الرياضات الفردية، خصوصاً رياضات الدفاع عن النفس وطالما خرج النادي أبطالاً رفعوا علم دولتنا في المحافل العالمية.

شكر وتقدير

وأرسل المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الفردية، شكره وتقديره لبطل الجوجيتسو الشيخ طارق القاسمي بزيارته للنادي وخوضه تدريب مع الفريق وقال: هذه الزيارة أكبر دافع للاعبين ومكسباً للفريق، وتدل على الاهتمام الذي تحظى به اللعبة من قيادتنا، والشيخ طارق القاسمي بطل من أبطال جوجيتسو الإمارات، وسبق أن فاز ببطولة أوروبا المفتوحة للجوجيتسو في ألمانيا، لا شك في أن مثل هذه الزيارات تدفع باللاعبين لتقديم أفضل ما عندهم، لدينا لاعبونا في مختلف المراحل السنية، وهم يمتلكون الموهبة والمهارة وحققوا نتائج جيدة، مجلس إدارة النادي برئاسة سالم عبيد الشامسي وإدارة الألعاب الفردية يعملان من أجل وضع الفريق في أفضل حال.

دعم

أثنى سيف سعيد الشبيصي إداري الجوجيتسو بزيارة الشيخ طارق القاسمي، وأشار إلى أن الزيارة تدعم اللاعبين وتبث فيهم الروح وتجعلهم يتنافسون لإظهار مهاراتهم وقدراتهم في اللعبة.