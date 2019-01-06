«أبوظبي غراند سلام» تستقطب نجوم الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

بدأت نخبة لاعبي الجوجيتسو على مستوى العالم بالتوافد إلى أبوظبي للمشاركة في الجولة الرابعة من بطولة أبوظبي غراند سلام العالمية للجوجيتسو، التي ستُقام على أرض العاصمة خلال الفترة من 10 - 12 يناير في مبادلة أرينا، بمدينة زايد الرياضية.

وستنطلق منافسات بطولة أبوظبي غراند سلام اعتباراً من الساعة الخامسة عصراً وحتى التاسعة مساءً في العاشر من يناير، في حين تقام المنافسات يومي 11 و12 يناير من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً (بتوقيت أبوظبي) في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وقال عبد المنعم السيد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو: «نجحت بطولة أبوظبي غراند سلام في ترسيخ مكانتها كمحطة رئيسية ضمن أجندة بطولات الجوجيتسو العالمية، سواء باستقطابها اهتمام لاعبي الجوجيتسو على مستوى العالم العربي، أو الحضور الدولي الواسع للمشاركة في البطولة، وبخاصة نخبة لاعبي الجوجيتسو من مختلف أنحاء المنطقة».

بيئة تنافسية

وأعرب الهاشمي عن فخره باستضافة جولة أبوظبي، وتوفير بيئة تنافسية تتيح للاعبين فرصة استعراض مهاراتهم والمنافسة مع أبطال الجوجيتسو المتوافدين من مختلف أنحاء العالم. وتوجه الهاشمي بالشكر للرعاة والشركاء الاستراتيجيين الداعمين للبطولة وعلى رأسهم أبوظبي للإعلام، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وإعمار، وبالمز الرياضية، حيث أسهمت هذه الشراكات الاستراتيجية في لعب دورٍ محوري لدعم رياضة الجوجيتسو، وتعزيز الاستدامة التي نسعى دائماً لتحقيقها.

بطل العالم

من جانبه، قال اللاعب إيزاك باهينسي بطل العالم الحاصل على الحزام الأسود في الوزن المتوسط، والذي سيتنافس في بطولة ملك البساط بنسختها الثالثة: «أود أن أتوجه بالشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو على دعوتي للبطولة، وإنه يشرفني أن أكون من بين أفضل اللاعبين الحاصلين على الحزام الأسود في الوزن المتوسط على مستوى العالم، فقد فزت ببطولة العالم لمحترفي الجوجيتسو، وبطـــوبة غراند سلام في الســنوات القليلة الماضية، والآن أســعى بشدة لإضافة لقب «ملك البساط» إلى قائمة انتصاراتي».

برنامج المنافسات

يشهد اليوم الأول للبطولة منافسات الحزام الأبيض للشباب والكبار، من فئتي الرجال والسيدات، وذلك من الساعة الخامسة عصراً إلى الساعة التاسعة مساءً في مبادلة أرينا، وفي اليوم الثاني وفي نفس المكان منافسات الحزام الأزرق، وبنفسجية البني، والأسود للشباب والكبار، من فئتي الرجال والسيدات من الساعة 11:00 صباحاً إلى الساعة السابعة مســاءً، ويشهد اليوم الثالث منافسات أبوظبي ملك البساط، ومنافسات الحزام الأزرق، للناشئين والشباب والكبار، لفئتي الرجال والسيدات، من الساعة 11:00 صباحاً إلى الساعة السابعة مساءً.

تغطية

تشهد منافسات البطولة نقلاً مباشراً عبر قنوات أبوظبي الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستبث قناة Flo Grappling إلى مختلف أنحاء العالم، وCombate في البرازيل.