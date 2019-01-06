إسحاق ينفرد بصدارة شطرنج كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انفرد الأستاذ الدولي سعيد إسحاق لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة بصدارة مسابقة الرجال في منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج للرجال والسيدات والناشئين والناشئات تحت 14 سنة، والتي ينظمها اتحاد الشطرنج بمــركز زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، والتي يشارك فيها 140 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية الدولة يتنافسون على 115 ألف درهم جوائز البطولة مقدمة من الشــيخ عبدالــعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية الســـياحية في عجمان، وجاءت صدارة إسحاق بعدما نجح في الفوز في الجــولة الثالثــة على التوالي ورفع رصيــده إلى 3 نقاط، ويلاحقه في المركز الثاني عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشــطرنج، برصيد 2.5 نقطة متساوياً مع زميليه أحمد الرميثي وسلطان الزعابـــي، ويلتقي سعيد إسحاق مع عمران الحوســـني على الطاولة الأولى في افتتاح الجــــولة الرابعة، فيما يلتقي سلطان الزعابي مـــع أحمد الرميثي، وإبراهيم سلطان مع محمد مرشول.

وافية أولى السيدات

وشهدت منافسات السيدات منافسة من العيار الثقيل بخسارة آمنة نعمان أمام وافية درويش وفازت ياسمين علي على عوشة الشامسي، وبشاير خليل على منى الهرمودي، وتصدرت وافية درويش قمة المنافسات بعد الجولة الثالثة برصيد 3 نقاط، متساوية مع ياسمين علي وفي المركز الثالث بشاير خليل برصيد 2.5 نقطة وتراجعت آمنة نعمان للمركز الرابع برصيد نقطتين متساوية مع 4 لاعبات، هن فاطمة حسين وأمل فاضل وروضة السركال وعائشة سرحان المعيني.

منافسات الناشئات

وانحــصرت صـــدارة مسابقة الناشئات في 4 لاعبات حققـــن العلامة الكاملة في 3 جولات، وهن فاطمــة الوهابي، ولطيفة الدرمكي وزيــنب درويـــش وريـــان محمد، وتتساوى فـــي المركز الثاني 12 لاعبة، وتلتقي فــي الجولة الرابعة فاطـــمة الوهابي مع زينب درويش على الطاولة الأولــى وعلى الطاولة الثانية تلــتقي لطيفة الدرمكي مع ريان محمد، وواصل 4 لاعــبين صــدارة فـــئة الناشئين حتى الجولة الثالثــة بحصد العلامة الكاملة والوصــول إلى النقطة الثالثة، وهم عمار السدراني وحمد عيسى وحمد بدر ومحـــمد سعيد اليــليلي ويلتقي في الجـــولة الرابعــة على الطاولة الأولى عمار السدراني مع حمد عيسى وحمد بدر مع محمد سعيد اليليلي.

مشاركة قياسية

وأكد محمد عــبدالله المدير الفني لاتحاد الإمارات للشطرنج أن المشاركة في كأس صاحب الســمو رئيس الدولة جاءت قياسية مــن لاعبي الأندية والمستوى الفني للبطولة من أعلى المستويات وخاصة بعد النتائج الإيجابية للاعبي الإمارات في البطــولات العربية والآسيوية، وقال: من المبكر توقع البطل الجديد في ظل المنافسة القوية من الرباعي سعيد إسحاق وإبراهيم سلطان وعمران الحوسنـــي وسلطان الزعابي، وفي بطولة الســـيدات هناك منافسة قوية أيضاً من وافــية درويش وآمنة نعمان.

جوائز

يبلغ مجموع الجوائز 115 ألف درهم، سيتم توزيعها على الفئات الأربع بمعدل 25 ألف درهم لبطل الرجال مع الكأس و15 ألفاً للوصيف و10 آلاف للمركز الثالث وفي مسابقة السيدات تحصل البطلة على 15 ألفاً والكأس والوصيفة على 10 آلاف درهم والمركز الثالث 5 آلاف درهم وفي فئة الناشئين يحصل البطل على 10 آلاف مع الكأس والوصيف على 5 آلاف والمركز الثالث 2500 درهم، وهي نفس الجوائز لفئة الناشئات.