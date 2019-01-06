5 مواجهات مهمة في دوري السلة اليوم وغداً

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تشهد ملاعب كرة السلة اليوم وغداً مواجهات الجولة الثالثة للدور الثاني من مسابقة الدوري العام للرجال بواقع مباراتين اليوم و3 مباريات غداً، ففي دبي يستضيف شباب الأهلي فريق الجزيرة، ويستقبل البطائح منافسه الوحدة، وتستكمل الجولة غداً بمواجهات النصر مع الظفرة والشارقة مع العين، و بني ياس مع الوصل، وكان الدور الثاني بدأ بفوز الظفرة على بني ياس 74-66 والوصل على العين 73-50 والنصر على الوحدة 122-95 والشارقة على الجزيرة 89-67 وشباب الأهلي على البطائح 90-64، وفي الجولة الثانية فاز بني ياس على العين 93-53 والنصر على الجزيرة 91-67 والوصل على البطائح 79-65 وشباب الأهلي على الوحدة 115-72 والشارقة على الظفرة 75-58، وينفرد النصر بصدارة الترتيب بـ22 نقطة وبسجلٍ خالٍ من الهزائم.