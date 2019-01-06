فوز شباب الأهلي والجزيرة .. والنصر والشارقة «حبايب»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

جاء ختام الجولة الأولى من بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد، والتي شهدت أول من أمس ثلاث مباريات، حافلاً بالإثارة والندية والشد والتوتر والبطاقات الحمراء والصفراء، وندرة في الأهداف، عكسه اعتماد معظم الفرق على اللاعبين المحترفين، الذين يغيبون عن هذه المسابقة، التي تقتصر المشاركة فيها على اللاعبين المواطنين، وقد أسفرت نتائج المواجهات الثلاث عن فوز شباب الأهلي على الوصل 25/‏‏27، وتفوق الجزيرة على الظفرة الوافد الجديد بنتيجة 17/‏‏20، في حين انتهت مباراة النصر مع الشارقة بالتعادل 17/‏‏17.

3 بطاقات حمراء

ومع سخونة أحداث المباريات الثلاث والصراع القوي من أجل المنافسة على اللقب الغالي، شهدت بعض المباريات مناوشات واحتكاكات واعتراضات على أطقم التحكيم، لكن كل الأحداث مرت في النهاية بسلام، وبشعار عام التسامح، على أرضية الملعب، إلا أنه كان لابد من قرارات عقابية رادعة، حتى لا تعكر الأجواء صفو مباريات البطولة، وهو ما حدث في أبرز وأقوى مواجهات الجولة، لقاء النصر مع الشارقة والذي انتهى بتعادل أرضى الطرفين في النهاية، لكنه خرجت فيه البطاقة الحمراء مرتين للاعب النصر عبدالله خميس، ولاعب الشارقة فراس محمد، إلى جانب خلو الملعب من اكتمال عدد اللاعبين 20 دقيقة، بسبب البطاقات الصفراء والإيقافات المؤقتة، كما شهدت مباراة الديربي بين شباب الأهلي والوصل والتي انتهت بفوز شباب الأهلي، خروج البطاقة الحمراء للاعب الوصل طارق إبراهيم للخشونة، فيما خلت مباراة الجزيرة مع الظفرة من البطاقات الحمراء.

تعادل عادل

وشهدت صالة الشيخ راشد بن حمدان بالقلعة الزرقاء، قمة مباريات الجولة الافتتاحية، بين النصر المضيف والشارقة بطل ثنائية الموسم الجاري السوبر وكأس الإمارات، والتي انتهت بالتعادل 17/‏‏17 واعتبره الفريقان، بمثابة الخسارة لهما، لكنه كان عادلاً في النهاية، فقد تبادل الطرفان التقدم خلال شوطي المباراة، التي صاحبها الكثير من التوتر والشد والعديد من التوقفات، نتيجة احتجاجات لاعبي الفريقين ومعهم لاعبي مقعد البدلاء والأجهزة الإدارية والفنية، على قرارات الحكام، لكن تدخلت أطراف سعت بالوصول بالمباراة إلى بر الأمان ومحاولة عدم الخروج عن النص، والملفت للنظر أن الفريقين لم يسجلا أي هدف خلال الدقائق الخمس الأولى من المباراة، ليفتتح بعد ذلك الشارقة التسجيل ويعادله النصر 1/‏‏1 في الدقيقة السابعة، ويتقدم بعدها الشارقة ويدرك النصر التعادل 3/‏‏3 بمنتصف الشوط، ومن ثم هدف هنا ومثله هناك مع تبادل التقدم لنهاية الشوط الأول 9/‏‏9، واستمرت المطاردة بتسجيل الأهداف تباعاً بين الفريقين وأدرك النصر التعادل الأخير 17/‏‏17 في الدقيقة 27.فوز مستحق

ونجح فريق شباب الأهلي بعقر داره، في تجاوز عقبة الوصل، في لقاء لم يخلو من الإثارة رغم أفضلية التقدم طوال مراحل المباراة لمصلحة أصحاب الأرض الذين أنهوا الشوط الأول 14/‏‏10، وعزز أصحاب الأرض التقدم بمزيد من الأهداف في الشوط الثاني لتصل النتيجة إلى 20/‏‏12، منحت الجهاز الفني لأصحاب الأرض الاطمئنان المبكر للنتيجة، لكن الوصل قلص الفارق إلى نقطتين ولم يفلح في إداراك التعادل.

تحكيم

أدار مباراة النصر والشارقة، الحكمان محمد القريشي وشهاب أحمد وراقبها المراقب الفني جمال الشامسي، وشهدها من إدارة النصر عبد الرزاق الهاشمي ومروان سنكل، ومن الشارقة محمد الحصان، فيما أدار لقاء شباب الأهلي والوصل، الحكمان عمر الزبير وخالد جمال وعلى الطاولة نوال مبارك وسناء قناوي وراقبها عبدالله خميس.