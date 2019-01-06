«F3» يحلق في بطولة فزاع للصيد بالصقور

المصدر: دبي- البيان الرياضي

واصل فريق (أف 3) تفوقه في بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح، التي تعد من أبرز بطولات الصيد بالصقور للموسم الجديد لبطولات فزاع التراثية، والتي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي، بمشاركة واسعة من نخبة الصقارين، وأجود أنواع الطيور المخصصة للصيد، حيث تمكن الفريق من الفوز بـ17 مسابقة في الأيام الأربعة الأولى من البطولة، والتي شهدت منافسات الشيوخ التي اختتمت أمس، وتبدأ بعدها منافسات العامة التي تستمر على مدار 4 أيام أيضاً، وتتضمن 24 شوطاً.

تألق «F3»

ونجح فريق (أف 3) بقيادة مجموعة من أبرز الصقارين في إحكام سيطرته على الأشواط المخصصة للجير فرخ، ضمن فئة الشيوخ، وسط مزاحمة من فريق الظفرة، الذي دخل على خط المنافسة في اليوم الأول، كما أحكم سيطرته بشكل كامل في اليوم الثالث على الأشواط المخصصة للجير بيور فرخ، ضمن فئة الشيوخ، وفي اليوم الرابع سيطر بشكل مطلق على أشواط فئة القرموشة (فرخ + جرناس)، وفي ثاني أيام البطولة، شهد الشوط الأول جير تبع فرخ رمز، فوز الطير «55» لفريق الظفرة بالمركز الأول، وفي الشوط الثاني جير تبع فرخ رئيس، ذهب الفوز لمصلحة فريق (أف 3)، بالطير (T292)، وفاز بالشوط الثالث جير تبع فرخ نقدي، فريق (أف 3) عبر الطير (T142)، وسيطر فريق (أف 3)، على المراكز الثلاثة الأولى، في الشوط الرابع جير تبع جرناس رمز، بفوز الطيور «مزيون وخطير وT3»، وفي الشوط الخامس جير تبع جرناس رئيسي، حلت طيور (أف 3) في المركزين الأول والثاني عبر الطير «عريون ويرات».

مواصلة التألق

وأكمل فريق (أف 3) رحلة التألق في ثالث أيام البطولة، وفي الشوط الأول بيور جير فرخ رمز، حقق الطير «11» المركز الأول، كما فاز الفريق بالشوط الثاني بيور جير فرخ رئيسي، بالمركزين الأولين، عبر الطير «18و142»، وفي الشوط الثالث بيور جير فرخ نقدي، سيطر (أف 3) على المراكز العشرة الأولى، وشهد الشوط الرابع بيور جير جرناس رمز، تفوق فريق (أم أر أم)، حيث حل بالمركزين الأول والثاني عبر كل من «ممدوح ورماح»، وفاز بالشوط الخامس بيور جير جرناس رئيسي، الطير (6930) لفريق (أف 3)، والذي واصل تألقه في رابع أيام البطولة الذي شهد 5 أشواط لفئة (قرموشة فرخ + جرناس)، وفاز بالشوط الأول قرموشة فرخ رمز، بواسطة الطير «ظن»، كما سيطر على الشوط الثاني قرموشة فرخ رئيسي، عبر الطير «51 وQML653 و197، وفي الشوط الثالث قرموشة فرخ نقدي، حل (أف 3) في المركز الأول بواسطة الطير (QJW136).

تفوق

شهد الشوط الرابع قرموشة جرناس رمز، استمراراً لتفوق فريق (أف 3) حيث حل بالمركز الأول عبر الطير «كوفي»، وكان الفوز بالشوط الخامس قرموشة جرناس رئيسي، أيضاً من نصيب فريق (أف 3) عبر الطير «109».