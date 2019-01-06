طائرة بني ياس تهزم العين في مباراة ماراثونية بالدوري

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حقق بني ياس فوزاً صعباً على ضيفه العين بنتيجة 2/‏‏3، في مباراة ماراثونية أول من أمس، ضمن الجولة السادسة من الدوري العام للكرة الطائرة للرجال، ليحصل بني ياس حامل اللقب، على نقطتين ويرفع رصيده إلى 8 نقاط، ويحصل العين على نقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 9 نقاط، وتساوى الفريقان في عدد مرات الفوز، ولكل منهما 3 انتصارات، ولكن يتراجع العين «الزعيم» إلى المركز الخامس، ويقفز بني ياس إلى المركز السادس، وتم تأجيل مبارايات النصر مع عجمان وشباب الأهلي مع الظفرة والجزيرة مع الوصل، وفي إطار الجولة نفسها، حقق حتا الفوز على ضيفه الوحدة 0/‏3، ليحصل حتا على 3 نقاط، ويرفع رصيده إلى 10 نقاط من 3 انتصارات، ويرتقي إلى المركز الرابع، وما يزال رصيد الوحدة عند نقطة واحدة، ويقبع في المركز الأخير.