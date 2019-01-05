منتخبنا لاختراق الضاحية يستهل المنافسات العربية اليوم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يستهل منتخبنا الوطني لاختراق الضاحية اليوم، مشاركته في البطولة العربية الـ23 لاختراق الضاحية، التي تنطلق اليوم في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة 16 دولة، ويمثل فيها العدائين مبارك راشد المرشدة وعلياء محمد سعيد من نادي شباب الأهلي، ويترأس البعثة، المستشار أحمد الكمالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لألعاب القوى رئيس الاتحاد الإماراتي، وناصر سلطان المعمري عضو الاتحاد الآسيوي، وسيحضران اجتماعات الاتحاد العربي المقررة على هامش البطولة، وينافس راشد المرشدة في سباق 12 كم، بينما تخوض علياء سعيد سباق 8 كم، مع عداءات من 14 دولة مشاركة، وتقام البطولة وفق النظام الأساسي ولوائح الاتحاد العربي، وطبقاً لقواعد ولوائح الاتحاد الدولي، والخاصة بسباقات اختراق الضاحية، يذكر أن مشاركة منتخبنا هي الرسمية الأولى هذا العام.