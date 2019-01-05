صدارة رباعية لشطرنج كأس رئيس الدولة

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

تتواصل منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج للرجال والسيدات والناشئين والناشئات تحت 14 سنة، والتي ينظمها اتحاد الشطرنج بمركز زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان، تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بمشاركة أكثر من 140 لاعباً ولاعبة من 18 نادياً على مستوى الدولة، يتنافسون على جوائز البطولة البالغة 115 ألف درهم والمقدمة من الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بإمارة عجمان للبطولة، وهي أولى بطولات اتحاد الشطرنج في عام التسامح 2019.

صدارة رباعية

وشهدت الجولة الثانية من البطولة، صدارة رباعية لبطولة الرجال، حققوا العلامة الكاملة (نقطتين) في أول جولتين، وهم: سعيد إسحاق وعمران الحوسني وإبراهيم سلطان وسلطان الزعابي، ويأتي خلفهم كل من سالم أحمد سالم وأحمد الرميثي برصيد 1.5 نقطة لكل منهما بفوز وتعادل، ويلتقي في الجولة الثالثة سعيد إسحاق مع إبراهيم سلطان، وسلطان الزعابي مع عمران الحوسني لفض الاشتباك على الصدارة، وفي بطولة السيدات تغيرت المقدمة بتواجد 3 لاعبات فقط في المركز الأول، حققن العلامة الكاملة في أول جولتين بنقطتين، وهن آمنة نعمان ووافية درويش وياسمين علي، وتلتقي في الجولة الثالثة على الطاولة الأولى أمنة نعمان مع وافية درويش وعوشة الشامسي مع ياسمين علي.

بطولات المراحل

وفي مسابقة تحت 14 سنة بنات، مازالت القمة ملتهبة بوجود 7 لاعبات في المقدمة هن فاطمة الوهابي وفاطمة سيف ومريم الحمادي ولطيفة الدرمكي وعائشة ناصر الشامسي وزينب درويش ووريان محمد، وتلتقي في الجولة الثالثة فاطمة الوهابي مع عائشة ناصر الشامسي وريان محمد مع فاطمة سيف ومريم الحمادي مع لطيفة الدرمكي ومريم محمد مع زينب درويش، وفي مسابقة الأولاد تحت 14 سنة، يتصدر القمة عمار السدراني متساوياً مع 12 لاعباً هم حمد عيسى وسلطان الدرمكي وحمد ناصر الشامسي وعبدالرحمن الطاهر وسعود جابر وحمد بدر وخليفة الطاهر وهزاع محمد ومسفر المسافري وخليفة خالد وخليفة عيسى ومحمد سعيد.

تجمع كبير

وأعرب الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عن سعادته بهذا التجمع الكبير في مركز زايد بجامعة عجمان، وقال: إقامة البطولة في إمارة عجمان بعد غياب طويل هو تأكيد على أحقية الإمارة في استضافة الحدث، والذي شمله سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وتأكيد على نجاح البطولة بداية من حفل الافتتاح، وتتقدم أسرة اتحاد الشطرنج بالشكر والامتنان إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على كل ما يقدمه للرياضة والرياضيين وإلى الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بإمارة عجمان ومبادرة سموه بتحمل جوائز البطولة التي تصل إلى 115 ألف درهم، ووجه المعيني الشكر والتقدير إلى إدارة جامعة عجمان على استضافتها للحدث، وقال: فتحت الجامعة أبوابها أمام اتحاد الشطرنج ليس فقط في استضافة هذه البطولة بل في كل الأحداث الشطرنجية ونأمل أن يتواصل التعاون مع الجامعة في المستقبل.

إشراف

يشرف على البطولة فنياً، فيصل الحمادي رئيس اللجنة الفنية، ومحمد عبدالله المشرف الفني، والحكم الدولي جمال قاسم رئيس الحكام، ويدير تحكيم مباريات الرجال الحكم الدولي عبدالله مراد، ولبطولة الناشئين حكم الإتحاد الدولي عيسى المرزوقي والحكم المحلي داؤود عبدالله، وبطولة السيدات برئاسة الحكم الدولي مروة صفر ومعها الحكم الدولي مريم منصور والحكم مليحة الخمري.