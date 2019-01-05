العين يكسب الوحدة في انطلاقة كأس نائب رئيس الدولة لليد

المصدر: دبي: فائز بجبوج

استهل فريق العين مشواره في مسابقة كأس نائب رئيس الدولة لكرة اليد، بالفوز على الوحدة بنتيجة 23/‏21، في اللقاء الذي جمع الفريقين أول من أمس، على صالة النهيانية، في انطلاقة النسخة العشرين من البطولة، والتي تشهد للمرة الأولى مشاركة 9 فرق وجاءت المباراة بمجملها ساخنة بين الجارين، قدم فيها لاعبو الفريقين من المواطنين فقط، عرضاً جيداً، رغم تقدم العين طوال الشوط الأول ولكن ظل الوحدة يطارده ويعادله حتى تشهد الدقائق العشر الأخيرة من هذا الشوط تقدم أصحاب الأرض بفارق 3 أهداف 14/‏11، ونشط فريق الوحدة في الشوط الثاني، وقلص الفارق لهدف أكثر من مرة، ليستشعر الزعيم خطورة الموقف خاصة وأنه يلعب على أرضه وبين جماهيره، ويستفيق في اللحظات الأخيرة وينهي المباراة لمصلحته بفارق هدفين.