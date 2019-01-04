صعود تل مرعب مغامرة ختام مهرجان ليوا اليوم

المصدر: الظفرة - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم منطقة الظفرة، تختتم اليوم منافسات وأحداث مهرجان ليوا الرياضي تل مرعب 2019، في تاسع أيامه، بإقامة المرحلة الثانية النهائية من مغامرة تحدي صعود وضرب تل مرعب الرهيب بالسيارات، وتنطلق المسابقة مع فئات 6 و8 سلندرات مفتوحة، و6 سلندرات غاز وفئة الهايلوكس، بمشاركة قرابة 50 سيارة في مختلف الفئات.

ومن المتوقع حضور أكثر من 40 ألف متفرج، من عشاق المغامرة والإثارة، لمتابعة منافسات صعود التل، وهناك مجموعة من الأرقام القياسية التي تم تحقيقها في المواسم الماضية، من الممكن أن تتحطم وتتهاوى اليوم، مع الإعداد والتجهيز المسبق لكل المشاركين، وتنطلق المنافسة في الثامنة مساءً، حيث تمنح لكل سيارة محاولتين لصعود التل، وسيكون هناك تنظيم في دخول السيارات وآلية ضرب التل، بحيث تنتهي كل المحاولات الخاصة بالفئات الثلاث في الجولة الأولى، وتبدأ المرحلة الثانية الختامية لكل السيارات المشاركة، وعلى مر المواسم الماضية، كانت المحاولة الأولى هي الأكثر تحقيقاً للأرقام بين كل المشاركين، وكانت قد أقيمت أول من أمس، منافسات الاستعراض الرملي للسيارات، بمشاركة 125 سيارة من دول الإمارات والسعودية وعمان، بدأت المنافسات بالمرحلة الأولى لفئات البطولة الثلاثة، وهي فئة 6 و8 سلندرات، وفئة الهيلوكس، وحقق المركز الأول والاستعراض الأفضل في فئة 8 سلندرات، السائق السعودي يعقوب بن طواله، وتصدر مواطنه عبد الكريم اللحيدان فئة 6 سلندرات.