انطلاق منافسات كأس رئيس الدولة للشطرنج بعجمان

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، افتتح الشيخ حميد بن عمار النعيمي، أول من أمس، منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج للرجال والسيدات والناشئين والناشئات تحت 14 سنة، والتي ينظمها اتحاد الشطرنج، بمركز زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان، بمشاركة أكثر من 140 لاعباً ولاعبة من 18 نادياً على مستوى الدولة، يتنافسون على جوائز البطولة البالغة 115 ألف درهم والمقدمة من الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بإمارة عجمان للبطولة، التي تستمر حتى الأربعاء المقبل، وهي أولى بطولات اتحاد الشطرنج في «عام التسامح 2019».

نسخة مختلفة

وألقى حسين خلفان الشامسي مدير البطولة كلمة في الافتتاح، رحب فيها بالشيخ حميد بن عمار النعيمي راعي الحفل والحضور وقال: ندشن معاً البطولة الأغلى كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج في حدث جديد نبدأ به مسيرة متجددة من البطولات والأنشطة التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والتي تواكب استقبال عام التسامح 2019، وأضاف: تأتي نسخة أغلى الكؤوس هذا العام مختلفة عن النسخ الماضية، ليس فقط لأنها تقام في إمارة عجمان، بعد غياب طويل، بل لأنها تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ودعم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان، بجانب إقامتها للمرة الأولى في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى أنها تضم 140 لاعباً ولاعبة وهو عدد كبير لأول مرة مقارنة بالنسخ الماضية، وهذه النجاحات التي تشهدها البطولة مع ضربة البداية، تؤكد أنها أفضل البطولات التي من الممكن أن ندشن بها عام التسامح، ونشكر كل من ساهم في هذا الحدث كي يظهر بهذه الصورة الرائعة ونلتقي معكم دوماً في كل البطولات والأحداث الشطرنجية بالدولة.

لمسة وفاء

وقام الشيخ حميد بن عمار النعيمي، والدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد بتكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في نشر وتطوير لعبة الشطرنج في الدولة، وهم أسرة المرحوم ناصر جبران السويدي أول رئيس لنادي عجمان للشطرنج ونائب رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وسالم علي القيواني ثاني رئيس نادي عجمان للشطرنج والأمين المالي السابق للاتحاد وأسرة المرحوم محمد عبدالله خلفان الأمين العام لنادي عجمان للشطرنج والأمين العام للاتحاد وحسين علي الغزال عضو مجلس إدارة نادي عجمان واتحاد الإمارات للشطرنج السابق.

نتائج البداية

وأعقب الحفل الافتتاح على الطاولة الأولى، وأسفرت الجولة الأولى عن تصدر 10 لاعبين لمنافسات الرجال، وهم عمران الحوسني وسالم أحمد سالم وأحمد فريد وسعيد إسحاق وحمدان مرشول وأحمد الرميثي وحارب ناصر وأحمد عيسى، وفي مسابقة الناشئين تحت 14 سنة، تساوى 26 لاعباً برصيد نقطة واحدة من الجولة الأولى وتقدمهم عمار السدراني لاعب الفجيرة.

وفي مسابقة السيدات حصلت 9 لاعبات على العلامة الكاملة، وهن آمنة نعمان وبشاير خليل وفاطمة الحمادي ووافية درويش وعبير علي وعائشة سرحان المعيني وياسمين علي وعوشة الشامسي، ومنى الحمادي، وفي مسابقات الناشئات، تصدرت 16 لاعبة قمة المسابقة أبرزهن فاطمة الوهابي وفاطمة سيف ولطيفة الدرمكي وحنان خليل وزينب درويش وغالية محمد وعائشة محمد وميسون علي، وشهد عيسى وغالية ناصر ومريم محمد وحلا جمال وريان محمد ومريم حسين.

حضور مميز

حضر حفل الافتتاح، الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وخالد المدفع الأمين العام المساعد لهيئة الرياضة، ود. سرحان المعيني رئيس الاتحاد رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وخليفة الجرمن رئيس نادي عجمان الرياضي، وحسين عبدالله خوري رئيس نادي أبوظبي للشطرنج، ومهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد، وفوزية عباس المدير المالي رئيس اللجنة الفنية، والعديد من المسؤولين بالهيئات والمؤسسات الحكومية ومن الأندية المشاركة بالبطولة.