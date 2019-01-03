الجولة الأولى لتحدي تل مرعب الأسطوري اليوم

المصدر: الظفرة - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، يشهد مهرجان ليوا الرياضي - تل مرعب 2019 اليوم، فعاليات اليوم الثامن، بإطلالة التحدي الأقوى والأكثر إثارة، حيث انطلاق الجولة الأولى من تحدي صعود تل مرعب الرهيب، ومحاولات كسر الأرقام القياسية بالصعود إلى أعلى قمة التل، وهي الفعالية الأشهر ضمن المهرجان الذي يضم الكثير من الرياضات والبطولات المحلية والعالمية، ويمثل مسك الختام بإقامة الجولة الثانية والأخيرة غداً، لتعلن عن إسدال الستار على المهرجان الرياضي الكبير، وتنطلق اليوم فئات (6 و8 سلندر عادي للسيارات - 8 سلندر غاز).

منطقة المتسابقين

وكشف حمدان المزروعي مدير نادي ليوا الرياضي عن إعداد منطقة استقبال المتسابقين والسيارات المشاركة في ضرب التل، حيث قام النادي بإعداد معسكر خاص للمتسابقين في المنطقة بجوار تل مرعب بالضبط مع وجود ممر خاص للسيارات من أجل دخول مضمار المشاركة، وقال: حرصنا على أن يكون معسكر المتسابقين والمسار الخاص بالدخول في أفضل وأحسن مستوى كي نرضي كل المشاركين والمتسابقين، وأضاف المزروعي: منافسات صعود التل هي الأشهر في مهرجان ليوا الرياضي وسيكون هناك إقبال كبير في المنافسة اليوم، وعبر المزروعي عن أمله في أن تشهد هذه النسخة كسراً للأرقام السابقة والتي حققها المتسابقون على مر السنين الماضية، حيث قال: هناك مشاركات جديدة وتعزيز للإعدادات في كل موسم، ونأمل أن نشهد في هذه النسخة أرقاماً قياسية جديدة ومنافسة قوية بين المشاركين للوصول إلى قمة مرعب.

دراجات نارية

وسجل اليوم السادس من المهرجان أول من أمس، قمة الإثارة في منافسات الدراجات النارية في فئتي (يو تي في - الدراج ريس)، حيث شهدت كلا البطولتين حضوراً جماهيرياً مكثفاً وإقبالاً كبيراً على المشاركة، لما يزيد على 80 متسابقاً توزعوا على فئات البطولات المختلفة، وفي فئة التوربو حل في المركز الأول الإماراتي محمد سعيد الكندي وتبعه الهندي محمد جولزار، وحل ثالثاً الإماراتي عبدالله سعيد الحتاوي، وفي فئة ستوك حقق المركز الأول الهندي محمد جولزار، وحل ثانياً الإماراتي محمد سعيد الكندي وثالثاً اللبناني أرشاد مجد فرج، وكانت المنافسة قد أقيمت على مسار السباقات والمخصص للدراجات في منطقة تل مرعب، وخصص لكل متسابق جولتين من خلال المنافسة، بحيث تم اختيار أفضل زمن لكل دراجة عبر الجولتين اللتين قام بهما.

فئات متنوعة

وعبر تحدي الدراج ريس، الذي أقيم على فئات متنوعة، تمكن من حصد المركز الأول في فئة الأربع عجلات مفتوحة، الكويتي مشعل جاسم الفهد، وحل ثانياً السعودي محمد راشد الولد علي، وثالثاً الإماراتي محمد حمزة المازمي، وفي «فئة 10 ملي»، كانت المراكز الثلاثة الأولى إماراتية، من خلال كل من: محمد المازمي، عامر سالم الجنيبي، عامر الجنيبي، وفي فئة «البجي» سيطرت الإمارات أيضاً على المراكز الثلاثة الأولى، عبر ماجد المنصوري وسلطان بن حرمل وإبراهيم القبيسي، وفي فئة العجلتين حل أولاً السعودي محمد راشد الولد علي.

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يصل عدد المشاركين في تحدي تل مرعب، أكثر من أربعين سيارة، نظراً للإقبال الكبير على المشاركة في هذه المنافسة القوية المثيرة، وتقوم اللجنة المنظمة والمنبثقة من نادي ليوا بتسجيل النتائج عبر شاشة إلكترونية خاصة تعرض رقم كل سيارة منذ بدء التجربة وحتى الصعود إلى الأعلى والوصول إلى خط النهاية، وستكون الحساسات واللاقطات الحساسة حاضرة من أجل رصد توقيت الانطلاقة وبدقة لكل سيارة مشاركة.