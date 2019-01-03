الطاهر مستشاراً لـ«فنية دولي الشطرنج» للدورة 2018 - 2022

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختار الاتحاد الدولي للشطرنج، الحكم الدولي الإماراتي سلطان علي الطاهر رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي، مستشاراً للجنة الفنية بالاتحاد الدولي بالدورة الجديدة 2018-2022، ما يعد إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات على الصعيد الدولي، بعد أن أثبت الطاهر جدارته وتميزه في مجال لعبة الشطرنج، حيث إنه حكم دولي منذ عام 1997، وحصل في عام 2014 على جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، كأفضل حكم على مستوى الدولة، وكان الطاهر عضواً بلجنة القوانين بالاتحاد الدولي (2002-2006) وعضو اللجنة الفنية (2010-2014) ومستشاراً للجنة الفنية (2014-2018) وعضواً بلجنة الحكام بالاتحاد الدولي (2014-2018) والآن مستشاراً للجنة الفنية الدولية حتى 2022، ولديه شهادة محاضر دولي معتمدة في دورات حكام الشطرنج.