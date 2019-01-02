3 اتحادات تؤجل قرار مشاركة «الفئات الأربع» اجتماع

المصدر: دبي - فائز بجبوج

قررت اتحادات كرة اليد والطائرة والسلة خلال الاجتماع المشترك بين ممثليها الاثنين الماضي، تأجيل تنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» والقاضي بتعديل بعض أحكام لائحة مشاركة اللاعبين غير المواطنين بمسابقات الموسم 2018/‏‏2019.

وأرجع المجتمعون ذلك مراعاة لتكافؤ الفرص بين الأندية، ولبحث جوانب تطبيقه، حتى يتسنى للاتحادات وضع آليات وضوابط لتسجيل اللاعبين والتي تحول دون تلاعب الأندية في تعاقداتها مع اللاعبين من تلك الفئات التي شملها القرار بمشاركة أربع فئات هي: أبناء المواطنات، حاملو جواز الدولة، مواليد الدولة، المقيمون، رغم أن القرار ترك صدى واسعاً بالنظر إلى أهميته الرياضية والمجتمعية، وأصدر اتحاد اليد قراره بهذا الشأن أول من أمس، وتم تعميمه على الأندية.