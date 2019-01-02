أمنية عادل بطلة الدولة لطاولة السيدات

المصدر: دبي- البيان الرياضي

توجت أمنية عادل لاعبة نادي العروبة، بجائزة المركز الأول لفئة فردي السيدات للنسخة الثالثة لبطولة الإمارات المفتوحة لكرة الطاولة للسيدات، التي نظمها الاتحاد، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وبمشاركة 68 لاعبة من أندية الدولة المختلفة، إضافة إلى لاعبات من الكويت والسعودية، وبمجموع جوائز مالية 10 آلاف درهم.

ونالت أمنية اللقب بفوزها على باراسانا ديفي لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، في النهائي، وحصلت جيمي يانجا لاعبة العروبة على المركز الثالث، وذهب لقب فردي الفتيات تحت 18 عاماً، للاعبة ديفياشيري.

ونالت سيسيلي، جائزة المركز الأول، لفئة فردي الناشئات تحت 15، وهونيكا راميش جائزة فردي البراعم (تحت 12 عاماً )، وتوجت مريم سلطان أحمد، بلقب أفضل لاعبة ناشئة إماراتية، والكويتية حنان شعيب من نادي سلوى الصباح، بلقب أفضل لاعبة في البطولة، وساميثا سيرجيث، بجائزة أفضل لاعبة ناشئة.

تتويج الفائزات

وشهد منافسات اليوم الختامي وتتويج الفائزات، علي مبارك بن عباد رئيس مجلس إدارة نادي العروبة، ونائبه علي راشد الملاحي، ومريم الحوسني نائب مدير مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وحسن الزرعوني الأمين العام لاتحاد الطاولة، وعبد الرحمن المنهالي عضو مجلس الإدارة المدير المالي، والمهندسة مجد البلوشي رئيس اللجنة النسائية بالاتحاد رئيس اللجان المنظمة للبطولة، وأيوب لشكري المدير التنفيذي لرياضات الدفاع عن النفس بالشارقة، وأسماء البلوشي عضو لجنة رياضة المرأة بالاتحاد.

نجاح كبير

وعبرت المهندسة مجد البلوشي، عن سعادتها بالنجاح الكبير للنسخة الثالثة للبطولة المفتوحة، والتي انتقلت إلى الشارقة بعد تنظيم نسختين على التوالي في دبي، وقالت: «الزيادة الكبيرة في أعداد اللاعبات المشاركات والمستويات الفنية العالية مقارنة بالنسختين الماضيتين، تمثل أبرز إيجابيات البطولة التي نسعى إلى تنظيمها خلال الأعوام المقبلة على مستوى جميع إمارات الدولة بما يترجم توجهات اتحاد اللعبة في تطوير الرياضة النسائية من خلال نشرها بين أفراد المجتمع.

وأثنت على المشاركة الفاعلة للاعبات السعودية والكويت، وقالت : الاقبال الكبير من قبل الأندية الكويتية ممثلة في ناديي سلوى الصباح والفتاة الرياضي للسيدات، بجانب لاعبات منتخب السعودية، أسهمت وبشكل كبير في نجاح البطولة.

ارتفاع المستوى

ولفتت مجد البلوشي، إلى أن إقامة البطولة لأربعة مستويات فقط، أسهم بدوره في رفع مستوى المنافسة التي شهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً يشجع على استمرار مثل هذه الفعاليات الرياضية، وثمنت دعم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة، في إنجاح الفعاليات الرياضية لمختلف الاتحادات.