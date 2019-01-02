140 لاعباً ولاعبة يدشنون كأس رئيس الدولة للشطرنج

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق مساء اليوم، بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج للرجال والسيدات والناشئين والناشئات، التي ينظمها اتحاد اللعبة بمركز زايد للمؤتمرات والمعارض في جامعة عجمان، وتتزامن البطولة التي تستمر حتى 9 يناير الجاري، مع ختام «عام زايد 2018»، وبداية «عام التسامح 2019».

وتشهد مشاركة قياسية من اللاعبين واللاعبات، حيث يشارك في فئات البطولة المختلفة، أكثر من 140 لاعباً ولاعبة يمثلون 18 نادياً على مستوى الدولة، يتقدمهم لاعبو منتخباتنا الوطنية من كل الفئات السنية، ويتقدمهم الأستاذ الدولي سالم عبد الرحمن لاعب نادي الشارقة للشطرنج والثقافة، والقادم من مشاركة متميزة في بطولة العالم للشطرنج التي اختتمت قبل ثلاثة أيام في روسيا، كما حقق لقب بطل العرب للشطرنج الشهر الماضي، وكذلك تشارك اللاعبة الواعدة روضة السركال بطلة العالم للناشئين 2017 وبطلة مدارس العالم 2018.

حفل الافتتاح

ويشمل حفل الافتتاح كلمة من الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وفيلماً تسجيلياً عن تاريخ بطولة كأس رئيس الدولة، وأقوالاً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عن التسامح، وسيتم تكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في نشر وتطوير لعبة الشطرنج في الدولة، يتقدمهم الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بإمارة عجمان، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي وأسرة المرحوم ناصر جبران السويدي وأسرة المرحوم محمد عبدالله كاجور النعيمي وأسرة المرحوم محمد عبدالله خلفان وسالم علي القيواني وسيف سالم الشامسي وحمد تريم الشامسي، وسيتم افتتاح البطولة على الطاولة الأولى، يرافق ذلك افتتاح معرض أصحاب الهمم في جامعة عجمان، بعدها تبدأ الجولة الأولى في مختلف منافسات الفئات العمرية.

شكر وتقدير

ووجه حسين خلفان الشامسي مدير البطولة، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، لرعايته الكريمة للبطولة، وقال: رعاية سموه تزيد من قوة البطولة التي دائماً نسعى أن تكون في صدارة البطولات المحلية، كونها أغلى البطولات، كما نتوجه بالشكر إلى جامعة عجمان على استضافة الحدث وهي بداية تعاون مستمر مع الجامعة في الأحداث المقبلة خاصة بعد توقيع اتفاقية تعاون مع الجامعة، ونتوقع منافسات قوية خاصة مع جوائز البطولة الكبيرة.

ففي مسابقة الرجال يحصل البطل على كأس و25 ألف درهم والوصيف على 15 ألفاً والثالث على 10 آلاف، وفي مسابقة السيدات، تحصل البطلة على كأس و15 ألف درهم، والوصيفة على 10 آلاف، والمركز الثالث 5 آلاف، وعلى مستوى الناشئين والناشئات، تتساوى الفئتان في الجوائز، الأول ينال كأساً و10 آلاف درهم، والثاني 5 آلاف، والثالث 2500 درهم، وأوضح الشامسي أنه يشرف على البطولة طاقم فني برئاسة الحكم الدولي فيصل الحمادي رئيس اللجنة الفنية للبطولة، وأن البطولة سوف تنقل لكل المواقع العالمية مباشرة.

115000

يتنافس المشاركون على المراكز الأولى والفوز بالجوائز المالية للبطولة وقدرها 115 ألف درهم، وهي الجوائز التي قدمها الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بإمارة عجمان للبطولة، وتعد المرة الرابعة التي تستضيف إمارة عجمان، الحدث الغالي على قلوب الجميع، حيث سبق لها أن استضافته أعوام 1999 و2001 و2009.