اتفاقية «إسعاد» من شرطة دبي تُسعد أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توجه ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم وجميع أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء النادي أصحاب الهمم بالشكر والامتنان إلى القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك لتوقيع اتفاقية تنص على تزويد أعضاء وموظفي النادي ببطاقة «إسعاد» التي تصدرها شرطة دبي، والتي تحصر وتجمع فيها كل العروض والمزايا التي يقدمها القطاعان العام والخاص بنسب متنوعة.

وأشاد بالرقاد بعد أن وقع الاتفاقية مع اللواء محمد سعيد بخيت مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، بدور شرطة دبي في الخدمة المجتمعية وتسهيل الأمور لأصحاب الهمم وإسعادهم، مؤكداً أن توقيع المذكرة يأتي في إطار التعاون المستمر بين نادي دبي لأصحاب الهمم، وشرطة دبي.

وتتيح المذكرة انضمام نادي دبي لبرنامج «إسعاد» في شرطة دبي، فيما ستزود شرطة دبي أعضاء وموظفي النادي، ببطاقة إسعاد وإشعار بالشركات والمؤسسات التجارية التي تمنح مرتادي النادي وموظفيه المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي، وتم توقيع الاتفاقية أخيراً، ليصبح عدد الدوائر والجهات الحكومية وشبه الحكومية التي انضمت إلى بطاقة «إسعاد» 103 دوائر، تضم أكثر من 80 ألف موظف.

وأبدى لاعب منتخبنا لأصحاب الهمم محمد خميس سعادته بإصدار بطاقة «إسعاد» قائلاً: ليس من الغريب على شرطة دبي تفعيل مثل هذه المبادرات، وتوقيع هذه الاتفاقية ما هو إلا تثبيت لأواصر التعاون المشترك والحرص على دعم الجهود وتعزيز العلاقات بين نادي دبي لأصحاب الهمم وشرطة دبي، وعروض بطاقة «إسعاد» تساهم في رفع المستوى الترفيهي من خلال المميزات المتنوعة والخصومات المقدمة، كما عبرت سهام الرشيدي لاعبة منتخبنا عن شكرها وامتنانها لتوقيع مثل هذه المذكرة وما لها من مردود مادي ومعنوي.