بطولة الوحدات المساندة للرماية في العين السبت

المصدر: العين - البيان الرياضي

تنطلق المرحلة الأولى من بطولة الوحدات المساندة للرماة المواطنين الهواة وعناصر المنتخب الوطني السبت المقبل، على ميادين نادي العين للرماية، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

ويشترط على الرامي الحصول على 13 طبقاً من أصل 25 طبقاً للتأهل إلى المرحلة الثانية، التي ستقتصر على رماة المنتخب الوطني والمسجلين بالاتحاد إلى جانب كل من حصل على 13 طبقاً فأعلى من المرحلة الأولى من غير لاعبي المنتخب (الهواة)وذلك خلال الفترة من 1 - 13 فبراير المقبل.

وتشمل فئات البطولة الرماة المواطنين والمواطنات من الرجال والسيدات والشباب والشابات، وشحذاً لهمم الرماة من الجنسين ولمختلف الأعمار، تم رصد جوائز مالية قيمة لكل فئة من الفئات العمرية على حدة من الأول وحتى العشرين.