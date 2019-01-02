«برج الريف» بطل التحدي في خيول مهرجان ليوا

المصدر: الظفرة - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، اختتمت مساء أول من أمس إحدى أروع وأجمل المنافسات في مهرجان ليوا الرياضي - تل مرعب 2019، بإسدال الستار على سباقات الخيول العربية الأصيلة والهجن وسط حضور كبير لملاك الخيول والهجن في المنافسة القوية ضمن أجواء المهرجان.

وشهدت منافسات الخيل العربية إقامة شوطين، الأول شوط التحدي لمسافة 2100م ونال المركز الأول المهر «برج الريف» لمالكه سيف بن عشير المزروعي، وحل ثانياً «اس كواشي» لسيف فن المحيربي، وثالثاً «بيان» لسالم علي المرر، وفي منافسات الشوط الثاني لمسافة 1800م حل في المركز الأول «مجد» لمالكه سهيل علي المزروعي، وثانياً «إي إف دستور» لسيف بخيت المرر، وثالثاً «رمادي الرواسي» لسيف فن المحيربي.

منافسات الهجن

وسجلت منافسات الهجن، مشاركة كبيرة في ست فئات مختلفة، وفاز بالمركز الأول في فئة أبكار لقايا المطية «ناصية» لمالكها سعيد عبيد المنصوري، وحلت ثانية «المشرقة» لجزلان محمد المزروعي، وثالثة «الشيلة» لصالح خميس الهاملي.

وفي فئة أبكار حقايق حلت أولاً المطية «نجوى» لمالكها سهيل عبدالله القمزي، وثانية «مدينة» لعبدالله زايد المنصوري، وثالثة «الحذرة» لسعيد عبيد الخاطري، وفي فئة أبكار حقايق حل في المركز الأول «السامرية» لمنصور صالح العامري، وثانية «بلشا» لسعيد ناصر المري، وثالثة «الشاهينية» لسالم سليم الوهيبي.

وتصدر شوط القعدان حقايق «شاهين» لمالكه مانع مبارك المنصوري، وحل ثانياً «طبيب» لمنصور فارس المزروعي، وثالثاً «منضوح» لعلي سالم المنصوري، وفي قعدان لقايا حل أولاً «الشياي» لعلي سالم المنصوري، وثانياً «عالي» لعبدالله مبارك المنصوري، وثالثاً «متعب» لسعيد عبيد المنصوري، وفاز بفئة أبكار لقايا «غياثي» لمالكه مطر محمد المنصوري، وثانياً «سرابة» لسلطان سعيد الخاطري، وثالثاً «الشاهين» لعمار سلطان الكعبي.

الاستعراض الرملي

وتتواصل الإثارة في سابع أيام المهرجان، حيث تنطلق في الساعة السادسة مساءً، منافسات الاستعراض الرملي للسيارات على تل مرعب بمشاركة وحضور متوقع لأكثر من خمسين سيارة من الإمارات والسعودية لمحترفي ومحبي هذه الرياضة المثيرة.

وكان الظهور الأول للاستعراض الرملي من خلال مهرجان ليوا في موسم 2017، وشكل نجاح التجربة والشعبية الجارفة لها عاملاً كبيراً في أن تنطلق مجدداً كل موسم لاحق، وتستمر بنجاح في موسمها الثالث في منافسات مرعب، ويخصص لها يوم كامل في فعاليات المهرجان، وستكون أبرز الحركات المطلوبة من كل مشارك اليوم هي القيام بالجدعة وحركة الاستفهام وأخيراً قوة ضغط الماكينة بالوصول إلى أعلى التل الرملي.

مبادرة تفرح السعوديين

وساهمت مبادرة نادي ليوا الرياضي بشحن سيارات المشاركين في الاستعراض الرملي من المملكة العربية السعودية، في رسم السعادة والفرح لدى المحترفين المشاركين من المملكة خاصة مع وصول 23 سيارة من مختلف مناطق السعودية، وتحمل نادي ليوا التكلفة، بالإضافة للمتسابقين الذين شحنوا سياراتهم بأنفسهم مثمنين مبادرة النادي الغالية.

وقال حمدان المزروعي مدير نادي ليوا: تلك المبادرة تأتي مع بداية عام التسامح، ونحن نعكس مبادرات حكومتنا الرشيدة في كل ما نقوم به من فعاليات وأحداث، ومبادرتنا مع المتسابقين السعوديين، هي رسالة نبدأ بها عامنا ونتمنى أن نواصل بالنهج نفسه في بقية الأحداث والبطولات هذا العام.

تأكيد

أكد المتسابق السعودي أسامة المرزوق أن ما قدمه نادي ليوا للمتسابقين السعوديين بتحمل نفقات شحن سياراتهم المشاركة في منافسات الاستعراض الرملي اليوم، بث شحنة من الطاقة الإيجابية لديهم جميعاً، خاصة وأن المبادرة فاجأت الجميع ولم تكن متوقعة.