سباحو «تراث الإمارات» يعسكرون في السمالية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يواصل فريق السباحة بنادي تراث الإمارات التدريب في معسكرهم الحالي بجزيرة السمالية، استعداداً لبطولات الموسم، وذلك ضمن فعاليات ملتقى السمالية الربيعي الذي ينظمه النادي تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي.

ويشكل المعسكر التدريبي الذي اعتاد النادي إقامته سنوياً في هذه الفترة، مقوّماً أساسياً في زيادة قدرات سباحي الفريق وتطوير أدائهم بما يتواءم مع المستويات المتقدمة التي دأب الفريق على إحرازها محلياً وإقليمياً منذ سنوات، لا سيما وأن عدداً من أعضاء الفريق الحالي وغيرهم يشكلون مكوناً رئيساً في المنتخب الوطني للسباحة، ويجدُّون في الحفاظ على نتائجهم المتقدمة في مختلف المنافسات والبطولات التي يشاركون فيها على كل المستويات الإقليمية والدولية.