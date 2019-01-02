تايكواندو الشارقة في التجمع الأولمبي بألمانيا مشاركة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

وصلت أمس بعثة فريق التايكواندو بنادي الشارقة إلى ألمانيا للانضمام للتجمع الأولمبي المقام في مدينة فريدريك سافن الألمانية بمشاركة 150 لاعباً من مختلف دول الاتحاد الأوروبي، ويضم التجمع أفضل مدربي اللعبة في القارة العجوز، إضافة إلى لاعبين أولمبيين وأبطال عالميين.

وتتألف البعثة من عبدالله حاتم المدير الفني للفريق، وراشد رمضان الإداري، إلى جانب 15 لاعباً موزعين على فئات الرجال والشباب والناشئين، ويستمر التجمع مدة أسبوع حيث يخوض الفريق عدداً من التجارب الودية ويختبر لاعبيه بالاحتكاك مع المدارس الأوروبية، وذلك من أجل التحضير الجيد لخوض الاستحقاقات التي تنتظر الفريق، التي يبدأها بمنافسات بطولة الفجيرة الدولية المصنفة G1.