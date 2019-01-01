بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح على خط الإطلاق

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تنطلق يوم غد بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في المنطقة المخصصة للبطولات بالروية - دبي، والتي تعد أولى بطولات الصيد بالصقور في العام الجديد 2019، الذي يحمل عنوان «عام التسامح»، وستقام أشواط البطولة يومياً لفترة أسبوعين متتاليين، حتى مسك الختام في المسابقة الأخيرة مع نهائيات الطيارة اللاسلكية التي ستقام 16 يناير الجاري.

فيما ستبدأ البطولة الثانية للصيد بالصقور «فخر الأجيال» أول فبراير، وتستمر حتى الـ 16 من الشهر نفسه، وكانت اللجنة المنظمة لبطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح، قد أغلقت باب التسجيل للبطولة، أمس، بالتوازي مع مواصلة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث تحضيراته المكثفة لتدشين البطولة، وشهد موقع التسجيل، العديد من طلبات المشاركة، قبل إغلاق باب التسجيل.

شوط إضافي

وتشهد بطولة هذا العام، حدثاً جديداً، حيث قررت إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إضافة شوط سادس لمسابقات العامة، وهو شوط الجرناس - نقدي (للعامة)، الذي يعد واحداً من أقوى الأشواط التي تم إضافتها هذا الموسم، وأعرب الصقارون عن سعادتهم البالغة، بإضافة هذا الشوط، وتوجهوا بالشكر للقائمين على البطولة بإقامة هذه المسابقات القوية التي تتطلب تعلم مهارات خاصة، مؤكدين أنها مبادرة رائعة، وليست المرة الأولى التي تشهد بطولات الصيد بالصقور، إضافات وتغييرات إيجابية.

برنامج البطولة

وتنطلق بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح، اليوم حسب جدول الأشواط الخمسة التالية: فرخ رمز ورئيسي ونقدي، جرناس رمز ورئيسي، بينما تقام بعد غد، فئات: جير شاهين (فرخ + جرناس) للشيوخ، جير تبع (فرخ + جرناس) للشيوخ، ويوم الجمعة المقبل تقام منافسات فئة بيور جير (فرخ + جرناس) للشيوخ، فيما تقام السبت المقبل، منافسات فئة قرموشة (فرخ + جرناس) للشيوخ.

وستقام مسابقات العامة حسب الأشواط الستة التالية: فرخ رمز ورئيسي ونقدي، جرناس رمز ورئيسي ونقدي، حسب الفئات التالية: الأحد المقبل ستقام فئة جير شاهين (فرخ + جرناس) للعامة، وفي اليوم التالي، فئة جير تبع (فرخ + جرناس) للعامة، ويوم الثلاثاء المقبل فئة بيور جير (فرخ + جرناس) للعامة، وفي اليوم التالي، فئة قرموشة (فرخ + جرناس) للعامة.

أقوى الأشواط

ويعد الشوط السادس الذي خصص للجرناس - نقدي، واحداً من أقوى الأشواط التي تم إضافتها لمسابقات العامة هذا الموسم، ومن المتوقع أن يشهد إثارة كبيرة هذا العام، وستنطلق المنافسات التأهيلية للطيارة اللاسلكية للشيوخ يوم 10 يناير، والعامة يوم 13 يناير، وستقام مسابقات الناشئين يوم 11 يناير بنظام أشواط تبع فرخ وجرناس رئيسي، وتبع جير فرخ وجرناس رئيسي.

وستنطلق مسابقات خليجي يوم 12 يناير في فئة حر شاهين (فرخ + جرناس)، وفقاً للأشواط الأربعة التالية: خليجي حر فرخ وجرناس رئيسي، خليجي شاهين فرخ وجرناس رئيسي، وستقام مسابقات محلي فئة حر (فرخ + جرناس) يوم 14 يناير وفقاً للأشواط الثلاثة التالية: حر فرخ ونقدي رئيسي، حر جرناس ونقدي رئيسي، ويوم 15 يناير تستكمل مسابقات المحلي بالفئة شاهين (فرخ + جرناس)، وفقاً للأشواط شاهين فرخ وجرناس ونقدي رئيسي.

نهائي الطيارة

يقام نهائي الطيارة اللاسلكية للشيوخ والعامة يوم 16 يناير المقبل، ويتكون من شوطين: شوط رئيسي للشيوخ، وشوط رئيسي للعامة.